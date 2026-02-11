Kia España proyecta 65.000 ventas en 2026 apoyada en sus modelos electrificados y nuevos lanzamientos

Archivo - Kia España proyecta 65.000 ventas en 2026 apoyada de sus modelos electrificados y nuevos lanzamientos - KIA - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía automovilística surcoreana Kia aspira a alcanzar la cifra de 65.000 matriculaciones en España de vehículos electrificados y de nuevos modelos en el año 2026, según ha manifestado la compañía en la presentación oficial de sus resultados comerciales en Madrid.

En concreto, la compañía aspira a aumentar en torno al 60% sus ventas en vehículos electrificados, hasta las 13.070 unidades (8.085 en 2024), lo que supondría un 20% de cuota en el mercado electrificado en España. Igualmente, espera progresar en sus ventas de coches híbridos hasta las 20.800 unidades, que supondrían aumentar sus datos por encima del 10%.

La surcoreana estima un crecimiento más leve en sus modelos de combustión hasta alcanzar las 31.100 unidades, cifras muy similares a las de 2025 (30.500 unidades).

La compañía ambiciona buenos resultados fruto de la llegada en 2026 de nuevos modelos a sus concesionarios como el KIA EV5 --el primero en llegar en el primer trimestre--, así como la llegada de K2, EV2 y Seltos. Igualmente, la firma espera que sus propuestas lanzadas en la última parte del 2025, como los EV4 'hatchback' y 'fastback', las versiones 'facelift' de Sportage y Stonic y su gama de PBVS 'cargo' y 'passenger' ofrencan buenos resultados que impulsen el objetivo final de la marca.

UN MERCADO PENDIENTE DEL PLAN AUTO+

Este año la marca contará con hasta seis modelos que se pueden beneficiar de algún tipo de ayuda del nuevo Plan Auto +, aunque solo los nuevos EV2 y EV4, fabricados en Zilina (Eslovaquia), tendrán una subvención completa de 4.500 euros en el momento de la compra.

Los modelos EV3, EV5, EV6 y PV5 recibirán, en cambio, una ayuda menor ya que su producción no es 100% europea, si bien la marca ha adelantado este miércoles que completará el descuento al cliente hasta llegar al tope de los 4.500 euros.

"Quien no tenga el 100% de la ayuda, le daríamos la diferencia como descuento de la marca. Pero lo que esperamos es que las ayudas lleguen cuanto antes y que no haya que adelantar el dinero por vía financiación", ha expresado el director general de Kia España, Eduardo Dívar.

"Lo importante es tener la ayuda. Es una pena que (ya no se alcancen) los 7.000 euros del Plan Moves, que era un incentivo muy bueno. Pero la continuidad es muy importante y esperamos que esos 4.500 se vayan a prolongar todos los años para aumentar la venta de eléctricos", ha añadido el consejero delegado de Kia Iberia, Emilio Herrera.

Kia España cerró el año 2025 con 56.694 matriculaciones entre turismos y vehículos comerciales, lo que supone un leve recorte del 1% sobre el año anterior, que le hicieron terminar como séptima marca más buscada por los conductores españoles, con una cuota de mercado del 5,3%, seis décimas menos en términos interanuales.

Asimismo, el mercado nacional obtuvo una décima parte de las ventas totales de la firma coreana en Europa, que acabó el pasado año con 556.500 matriculaciones en el continente.

Por mercados, en el canal de particulares Kia comercializó 33.547 unidades en España, con una cuota de mercado del 6,5%, terminando como tercera marca en este sector. Igualmente, en el segmento 'business car', la marca del grupo Hyundai cerró 14.074 operaciones (cuota del 3,5%), mientras que el 'rent a car' cerró 9.073 unidades (cuota del 5,3%).

TERCERA MARCA EN VENTAS DE COCHES ELÉCTRICOS

Además, Kia destaca que el año pasado cerró como la tercera marca en ventas de coches eléctricos, con 6.586 unidades, con un papel protagonista del su modelo EV3, con un 7% de cuota en el mercado, por detrás de BYD y Tesla.

El Kia EV3, en su primer año completo --sus primeras ventas llegaron desde octubre de 2024-- matriculó 5.661 unidades y se situó como líder de ventas de la gama de eléctricos de la marca y el tercer modelo eléctrico más vendido de España detrás de Model 3 y Model Y.

Por su parte, el Kia Sportage fue el líder en ventas de la marca, con 15.805 unidades, un 13,8% menos sobre los datos de 2024. Asimismo, su modelo Stonic, con 14.306 entregas, logró un crecimiento del 32,6% para colocarse de nuevo como segundo ejemplar más vendido de la marca en su ranking de modelos más vendidos, ya que en 2024 fue vencido por el Niro, que en 2025 totalizó 10.696 operaciones (+4,4%), según los datos al cierre del año de la patronal Anfac.

Por último, los concesionarios de la marca concluyeron el último año con una rentabilidad del 1,7%, llegando a los niveles de 2021.