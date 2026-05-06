Kia Europe nombra a Dante Zilli nuevo director de Marketing de la marca desde el mes de mayo - KIA

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Kia Europe ha nombrado a Dante Zilli como nuevo director de Marketing, cargo que asumió el pasado 1 de mayo, según ha informado la compañía en un comunicado.

Zilli reportará al vicepresidente de Producto, Marca y Experiencia de Cliente de la firma en Europa, Pablo Martínez Masip y será responsable de liderar la estrategia de marca y el desarrollo de campañas integradas en los principales puntos de contacto con el cliente.

Entre sus funciones, se incluyen el apoyo a los lanzamientos de producto, el refuerzo de la cohesión de marca y la consolidación del vínculo con el cliente, en línea con la transformación hacia la electrificación que la compañía está llevando a cabo.

El nuevo director de Marketing cuenta con experiencia internacional en áreas como marketing, operaciones comerciales y experiencia de cliente, además de un profundo conocimiento de los mercados europeos tras haber trabajado en seis países y en distintas sedes regionales.

Desde su incorporación a Kia Europe en 2021, Zilli ha ocupado cargos como director general de Comunicación y director general de Experiencia de Cliente, contribuyendo al fortalecimiento del posicionamiento de marca y a la mejora de los estándares de experiencia del cliente en la región.

"Es un honor asumir la responsabilidad de seguir construyendo la marca Kia en Europa", ha señalado Zilli, quien ha destacado su intención de impulsar la filosofía 'Movement that Inspires' y reforzar la conexión con los clientes en los distintos mercados europeos.

Por su parte, Martínez Masip ha subrayado que Zilli combina experiencia internacional en marketing con una sólida trayectoria dentro de la compañía, lo que garantiza la continuidad en la estrategia y refuerza la alineación entre marca, producto y cliente.

En paralelo, David Hilbert ha regresado a Kia UK como director de Ventas tras cinco años en Kia Europe, donde desempeñó un papel clave en la transformación de la marca y en el impulso de la estrategia 'Plan S'. Durante su etapa, lideró campañas vinculadas a modelos como el Kia EV6 y la furgoneta PV5.