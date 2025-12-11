El Kia EV3 gana el Premio al Mejor Coche del Año 2026 del diario 'ABC' - KIA

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Kia EV3 ha obtenido el 'Premio al Mejor Coche del Año 2026', que otorga el diario 'ABC', imponiéndose en una lista de 12 finalistas tras una votación conjunta llevada a cabo por el jurado del premio, compuesto por periodistas profesionales, suscriptores premium y lectores.

Se trata de la segunda vez que Kia logra este galardón, tras el logrado en 2023 por el Kia Sportage. En este caso, la firma coreana ha recibido el premio por su SUV 100% eléctrico, que acumula 5.262 matriculaciones hasta el mes de noviembre y una cuota de mercado del 5,82% en el parque de vehículos eléctricos.

El Kia EV3 destaca por ser un coche familiar y funcional, no solo urbano. Con 4,31 metros de largo, 1,85 metros de ancho y 1,57 metros de alto, el EV3 presenta una habitabilidad real, un amplio espacio interior y un maletero generoso.

Otro punto que lo convierte en una opción polivalente es su autonomía. Adiós al estrés por la duración de la carga gracias a sus dos modalidades de batería: la 'standard' de 58,3 kWh (con hasta 436 kilómetros de autonomía) y la 'long range' de 81,4 kWh (con 600 kilómetros de autonomía).

"Estamos muy contentos por este reconocimiento, que se suma a tantos otros conquistados por un automóvil absolutamente único. Los miembros del jurado han reconocido a este EV3 y el público ha corroborado este éxito convirtiendo al EV3 en el SUV eléctrico y el modelo eléctrico accesible más vendido en España", ha resaltado el presidente de Kia Iberia, Emilio Herrera.