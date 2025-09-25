Kia EV4, el primer eléctrico de la coreana creado en Europa y el de mayor autonomía, por 26.400 euros

Su modelo 'hatchback' permite recorrer hasta 542 kilómetros sin necesidad de recargar el vehículo

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Kia ya tiene en los concesionarios su nuevo modelo EV4, con el que espera cerrar el año 2025 como una de las firmas automovilísticas con una de las gamas eléctricas más completas, que incorpora este turismo del sector C, 100% eléctrico, que se ofrece desde un precio de 26.400 euros (descuentos como el Plan Moves III ya incluidos).

El Kia EV nace expresamente para el mercado europeo, motivo por el cual su carrocería 'hatchback' se diseña y produce en Europa, concretamente en la planta de Zilina (Eslovaquia). Se trata, pues, del primer modelo eléctrico de la compañía que sale de una fábrica en suelo europeo, y no se espera que sea el último (con la vista puesta, por ejemplo, en el futuro EV2, que también se fabricará en Eslovaquia).

La compañía de origen asiático espera lograr buenas cifras de matriculaciones con el Kia EV4, a la espera de ver cómo funciona de 'pareja de baile' con el EV3, otro de los grandes estrenos de la firma coreana de este último año.

GRAN POTENCIA DE BATERÍA

Precisamente, en lo que se refiere a la batería, la versión de largo alcance está propulsada por una batería de 81,4 kWh que se puede cargar del 10 al 80% en 31 minutos y ofrece una autonomía de hasta 625 km (WLTP).

Esta autonomía permite realizar viajes de forma "tranquila", dejando atrás la ansiedad que produce a los conductores el sistema de recarga del vehículo, según ha explicado el director de Producto de Kia Iberia, Jaime González.

Los clientes pueden optar por una batería estándar de 58,3 kWh, que pasa del 10 al 80% en solo 29 minutos. Ambas opciones alimentan un motor delantero de 150 kW, lo que permite al EV4 acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 7,7 segundos (7,4 segundos con la batería estándar) y alcanzar una velocidad máxima de 170 km/h. Asimismo, un ultrabajo coeficiente de resistencia aerodinámica CX de 0,26 maximiza la eficiencia aerodinámica.

El sistema de baterías de cuarta generación del EV4 posee una gestión térmica avanzada y una distribución optimizada del refrigerante. Esto asegura un rendimiento constante en condiciones extremas y de gran exigencia. Las pruebas rigurosas han demostrado un desgaste mínimo y una eficiencia excepcional.

Este sistema de baterías permite que el vehículo alcance hasta 542 kilómetros de autonomía, y 549 kilómetros para la versión producida en Corea del Sur, la 'fastback' o sedán. Esta última carrocería parte en España de un precio de 30.450 euros.

UN DISEÑO LIMPIO Y MINIMALISTA

El diseño es otro de los pilares en los que se basan los productos de Kia, que en este caso vuelve a mantener la línea de su filosofía minimalista, práctica e intuitiva, con características interiores y exteriores que están presentes en una gran parte de sus modelos.

Así, por ejemplo, el EV4 cuenta con un frontal que incluye la firma lumínica de 'Kia Star Map', una silueta de cola larga y un diseño trasero minimalista que enfatiza la elegancia y la eficiencia aerodinámica, al tiempo que le confiere un gran maletero, con capacidad de hasta 490 litros.

El interior es muy tecnológico, limpio y cuidado, con una triple pantalla panorámica, pero también botonera física para aspectos como la climatización y otras principales funcionalidades. La iluminación es personalizable, a la par que práctica, con recursos como la luz roja para indicar los límites de velocidad.

La pantalla de infoentretenimiento ofrece un tamaño de 12,3 pulgadas y cuenta con funcionalidades como el asistente de Inteligencia Artificial (IA) de Kia, al que el conductor se puede dirigir directamente para pedir, por ejemplo, que regule la temperatura del coche.

Además, para hacer frente al "tedioso" proceso de carga, el cliente puede cargar su vehículo al tiempo que disfruta del 'Theatre mode', reclinando los asientos y climatizando el habitáculo para disfrutar de plataformas como Netflix o Youtube en la pantalla de infoentretenimiento.

Asimimo, el vehículo incorpora planificador avanzado de rutas para vehículos eléctricos, con información en vivo de cargadores disponibles, rutas más óptimas o el momento idóneo para el precalentamiento automático de la batería.

El EV4 incluye Digital Key 2, con la que los usuarios pueden desbloquear el vehículo mediante un smartphone o smartwatch compatible, en lugar de las llaves convencionales. Esta llave digital de Kia también sirve para compartir el acceso remoto con otras personas, como familiares o amigos.

"Es un vehículo muy completo, muy moderno y actualizado", ha asegurado la firma, que destaca que busca ofrecer la mejor experiencia para el cliente, motivo por el que ha buscado dotar tanto al conductor como al resto de pasajeros de un gran espacio y comodidades de índole tecnológica. El próximo año se espera que lleguen mejoras para el EV4 como la tracción de cuatro ruedas o el acabado GT-line.