Archivo - KIA Iberia lidera los Premios Ayvens de Sostenibilidad con siete empresas por proyectos de movilidad - Clara Margais/dpa - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

KIA Iberia ha sido reconocida en la segunda edición de los Premios Ayvens de Sostenibilidad por su proyecto de transición hacia una flota eléctrica, en el marco de unos galardones que también han distinguido a otras siete organizaciones por sus iniciativas en movilidad sostenible, economía circular, seguridad vial y gobernanza.

En concreto, junto a KIA Iberia han sido premiadas Schneider Electric, AstraZeneca, LIUX, Henkel Ibérica, Agencia Catalana del Agua, Saint-Gobain España y Land Life Iberia.

En el caso de KIA Iberia, el jurado ha valorado su iniciativa integral de electrificación de flotas, que combina análisis de movilidad, despliegue de infraestructuras de recarga y planificación estratégica para impulsar un modelo de transporte más sostenible.

Los premios, organizados por Ayvens España, han reconocido proyectos orientados a acelerar la descarbonización, la electrificación de flotas, la mejora de la seguridad vial y el impacto social positivo dentro del ámbito empresarial.

Por su parte, Schneider Electric ha sido distinguida por su proyecto futuro de flota sostenible, con el objetivo de alcanzar una flota 100% eléctrica en 2029, en línea con su estrategia global de emisiones netas cero.

En el ámbito de la economía circular, LIUX ha sido premiada por su propuesta de rediseño del vehículo mediante materiales biobasados y procesos de fabricación innovadores que reducen el impacto ambiental.

En materia de seguridad vial, AstraZeneca ha recibido el reconocimiento por su programa de formación y concienciación dirigido a conductores de su flota corporativa, desarrollado junto al RACE.

Asimismo, Henkel Ibérica y la Agencia Catalana del Agua han compartido el galardón por sus indicadores de siniestralidad, tras lograr resultados destacados en la gestión de la seguridad de sus flotas.

En el apartado social, Saint-Gobain España ha sido premiada por un programa de formación profesional dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión, mientras que Land Life Iberia ha sido reconocida en gobernanza por su modelo de restauración ecológica basado en tecnología y colaboración público-privada.

"Estos premios nacieron para dar visibilidad a proyectos que están redefiniendo la manera en que nos desplazamos y gestionamos nuestro entorno. Iniciativas que impulsan un sistema de transporte y de uso de recursos más sostenible, circular, eficiente y seguro, y que además generan un impacto social positivo" ha señalado la directora general de Ayvens España, Clara Santos, durante la ceremonia de entrega.

En esta segunda edición se han presentado un total de 44 candidaturas, evaluadas por un jurado compuesto por expertos del sector público y privado vinculados a la sostenibilidad y la seguridad vial.