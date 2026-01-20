Lamborghini entrega la cifra récord de 10.747 vehículos en todo el mundo en 2025

Lamborghini - LAMBORGHINI

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Lamborghini ha entregado 10.747 vehículos en todo el mundo en 2025, lo que supone una cifra muy similar a la registrada por la compañía italiana en el pasado año, cuando vendió 10.687 coches a nivel global.

"A pesar de las difíciles condiciones del mercado, estamos muy orgullosos de los resultados obtenidos en 2025, que confirman la capacidad de Lamborghini para destacar incluso en un entorno global complejo", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Lamborghini, Stephan Winkelmann.

En 2025, los resultados se mantuvieron sólidos en las tres macrorregiones. EMEA siguió siendo el mercado líder de Lamborghini, con 4.650 vehículos entregados. Le siguió América, que cerró el año con 3.347 unidades entregadas, mientras que la región de Asia-Pacífico (APAC) registró 2.750 vehículos entregados.

Los principales contribuyentes a este logro fueron los dos modelos que marcaron el inicio de la fase de electrificación de Lamborghini: el Revuelto, el primer superdeportivo híbrido V12 HPEV de la marca, y el Urus SE, la versión híbrida enchufable del super SUV de Sant'Agata Bolognese.

A ellos se une el Temerario en 2026, que hizo su debut dinámico en agosto en el circuito portugués de Estoril tras su lanzamiento en 2024. Las entregas del Temerario a los clientes comenzarán a partir de enero, con una cartera de pedidos que ya cubre aproximadamente doce meses.

Con ello, Lamborghini confirma el hito de convertirse en el único fabricante de superdeportivos de lujo que ofrece una gama totalmente híbrida, "un logro que sigue diferenciando a la marca de Sant'Agata Bolognese dentro del panorama automovilístico", según ha destacado la propia firma.