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MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lancia celebra este 27 de noviembre su 120 aniversario, doce décadas después de su fundación en Turín por Vincenzo Lancia y Claudio Fogolin, una trayectoria marcada por la innovación tecnológica, el diseño y la elegancia italiana que hoy encuentra continuidad en los nuevos Ypsilon y Gamma.

Desde el pionero 12 CV, presentado en 1908, hasta el Lambda, el Aprilia y el Aurelia, la marca ha desarrollado modelos que han contribuido a la evolución del automóvil. A lo largo de su trayectoria, también ha dejado su huella en el segmento de los compactos con el Y10, presentado en 1985, y en la competición, con modelos como el Fulvia, el Stratos, el Rally 037 y el Delta, con el que sumó diez títulos del Campeonato Mundial de Rally de Constructores.

El aniversario coincide con la participación de Lancia como socio automovilístico de la 44 edición del Festival de Cine de Turín, una colaboración que refleja su histórica relación con el cine, la moda y el diseño. Durante la cita, el nuevo Gamma y el nuevo Ypsilon acompañaron a las estrellas internacionales en la inauguración, junto a un desfile de vehículos históricos.

Los dos nuevos modelos representan la continuidad de esta tradición. El nuevo Lancia Gamma, presentado en el Salón del Automóvil de París 2026, es un crossover fastback de 4,67 metros diseñado en Turín y producido en Melfi. Desarrollado sobre la plataforma STLA Medium, ofrece versiones híbridas y eléctricas, con autonomías de hasta 740 kilómetros, además de una variante HF Integrale de 375 CV.

Por su parte, el nuevo Ypsilon recupera elementos del lenguaje de diseño histórico de la marca y combina una propuesta interior centrada en el confort con la interfaz tecnológica S.A.L.A. Está disponible con motorizaciones de combustión, híbridas y eléctricas, además de las versiones deportivas HF y HF Line.

Con ambos modelos, Lancia reivindica su identidad y su cultura de diseño italiano, al tiempo que proyecta sus 120 años de historia hacia el futuro de la movilidad.