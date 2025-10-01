Leapmotor alcanza el millón de coches producidos y marca un nuevo hito en la industria automotriz china. - LEAPMOTOR

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de vehículos de origen chino Leapmotor, integrado en Stellantis, ha anunciado la salida de su automóvil número un millón de su línea de producción, que le convierte en la segunda compañía de nueva generación en China en alcanzar esta cifra.

"Nos ha llevado cinco años pasar del primer Leapmotor S01 al coche Leapmotor número 500.000. En menos de un año hemos completado el paso de 500.000 a un millón de unidades, lo que demuestra que la aceleración del desarrollo de Leapmotor es cada vez mayor. Esperamos que el año que viene también podamos ser testigos de la salida de la cadena de montaje del próximo millón de Leapmotor", ha expresado el fundador y presidente de Leapmotor, Zhu Jiangming.

De enero a agosto de 2025, la compañía superó las 320.000 unidades entregadas, liderando las ventas de marcas de nueva energía durante seis meses consecutivos. Además, Leapmotor ha sido preseleccionada para integrar la lista 'Fortune China 500', así como el ranking de las 500 principales empresas privadas y manufactureras del país, confirmando su creciente peso económico e industrial en China.

MODELOS QUE IMPULSAN SU CRECIMIENTO

El principal motivo que ha llevado a la sociedad a alcanzar estos datos ha sido su gama de productos diversificada en los segmentos A, B, C y D, abarcando su presencia en el mercado de turismos, SUV y monovolúmenes.

A nivel mundial, su buque insignia lanzado en mayo de 2024, el C10, ha ha superado las 160.000 unidades entregadas en apenas 17 meses y lidera las ventas de SUV de tamaño medio de nueva energía, según explica la compañía.

El B10, lanzado en abril de 2025 y que comenzará a fabricarse en la fábrica de Figueruelas (Zaragoza) ha alcanzado más de 60.000 unidades acumuladas desde su comercialización.

Por último, Leapmotor presentó en el Salón del Automóvil de Múnich el nuevo B05, que llegará a los mercados europeos en el segundo trimestre del próximo año y que impulsará las ventas de la compañía china en su mercado nacional y en sus otros mercados internacionales.