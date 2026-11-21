Leapmotor B05, un compacto eléctrico de 218 CV y hasta 482 km de autonomía por menos de 24.000 euros- LEAPMOTOR/EP

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Leapmotor B05 ha llegado al mercado español con el objetivo de demostrar que los compactos eléctricos se pueden hacer un hueco en el mercado con una propuesta que combina prestaciones, una autonomía de hasta 482 kilómetros y un precio que se sitúa por debajo de 25.000 euros al contado, concretamente 23.700 euros (19.400 euros con ayudas del Plan Auto+ y certificados de ahorro energético).

Este compacto eléctrico de origen chino, aunque con sello español en los próximos meses --se comenzará a producir en la fábrica de Stellantis en Zaragoza en el primer trimestre de 2027--, presenta unas dimesiones 4,43 metros de longitud y apuesta por una fórmula con la que busca hacerse un hueco en uno de los segmentos más competidos del mercado.

Su diseño exterior presenta líneas redondeadas, una estética compacta estilo 'coupé', puertas sin marco y un frontal que recuerda a modelos compactos tradicionales del mercado europeo como el Volkswagen Golf o al Peugeot 308 de la familia Stellantis.

Entre sus principales argumentos destacan la tracción trasera, sus dos opciones de batería y una habitabilidad que sobresale especialmente en las plazas posteriores. Durante la prueba, la primera impresión es la de un vehículo que prioriza el espacio y el confort sin renunciar a unas prestaciones suficientes para afrontar desplazamientos tanto urbanos como por carretera. Asimismo, con un coste de adquisición accesible, la cual es una de las principales barreras para acceder a la movilidad eléctrica.

DOS BATERÍAS Y HASTA 482 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA

La gama del Leapmotor B05 se articula en torno a dos baterías de tecnología LFP (litio-ferrofosfato). La versión Pro equipa una batería de 56,2 kWh, con la que homologa una autonomía de 401 kilómetros en ciclo WLTP, mientras que la variante ProMax aumenta su capacidad hasta los 67,1 kWh y alcanza los 482 kilómetros. Esta última variante sale al mercado desde 27.000 euros al contado (23.770 con ayudas y CAEs).

Ambas configuraciones comparten un motor eléctrico de 218 CV y 240 Nm de par máximo, asociado a un sistema de propulsión trasera. Con esta configuración, el modelo puede acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en 6,6 segundos.

En la unidad probada, equipada con la batería de mayor capacidad, el comportamiento energético también dejó resultados interesantes. En un recorrido que partió entre las provincias de Madrid, el vehículo completó la ruta con un consumo aproximado de 15 kWh por cada 100 kilómetros y con una autonomía real en carretera de unos 350 kilómetros de recorrido sin repostaje (siguiendo las directrices de velocidad marcas por la DGT en todo momento).

Estos registros permiten comprobar que el B05 no limita su planteamiento solo a los desplazamientos urbanos, sino que también puede afrontar escapadas por carretera con cierta tranquilidad respecto a la autonomía.

UN INTERIOR AMPLIO, AUNQUE DEMASIADO DIGITALIZADO

En el habitáculo, Leapmotor apuesta por una distribución minimalista en la que la pantalla central de 14,6 pulgadas concentra buena parte de las funciones del vehículo.

De hecho, la parte delantera acopla una estética prácticamente copiada a un Tesla Model 3 con un volante con mínimas funciones y donde la pantalla central es quien administra todas las funciones cotidianas y más específicas del modelo.

En concreto, la ausencia de botones físicos es especialmente evidente en el ajuste de los retrovisores, que requiere acceder a los menús de la pantalla y utilizar posteriormente los mandos del volante. Lo mismo sucede con otras características, que aunque hay accesos directos deslizando la pantalla, requieren de un tiempo para memorizar donde están para hacerlo de forma rápida.

También resulta poco intuitiva la disposición de los interruptores de las ventanillas, que están colocados en un sentido contrario al habitual y dificultan su manejo inicial.

Uno de los puntos más destacados es la habitabilidad. Tanto las plazas delanteras como las posteriores ofrecen un espacio generoso, con una segunda fila que sobresale dentro de la propuesta del modelo.

El maletero, por su parte, declara una capacidad de 345 litros, que puede ampliarse hasta los 1.400 litros al abatir los asientos traseros. Aunque estas cifras no lo sitúan entre las referencias del segmento por capacidad de carga, donde existen competidores con más tamaño, el espacio disponible para los pasajeros compensa parcialmente esta limitación.

En cuanto al equipamiento, el B05 incorpora elementos como cámara de visión de 360 grados, techo panorámico en el acabado superior, asientos calefactados, cargador inalámbrico para teléfonos móviles y bomba de calor de serie. También dispone de un conjunto de 21 sistemas de asistencia a la conducción.

AL VOLANTE: CONFORT Y UNA PUESTA A PUNTO EQUILIBRADA

La conducción es otro de los apartados en los que el compacto eléctrico ofrece una respuesta convincente. Los 218 CV y los 240 Nm de par permiten acelerar con soltura y disponer de una respuesta inmediata cuando se necesita ganar velocidad.

Sin embargo, más allá de las prestaciones, el principal atributo del B05 está en su equilibrio dinámico. La suspensión ofrece un buen compromiso entre comodidad y estabilidad, sin resultar excesivamente blanda, y permite afrontar carreteras reviradas y tramos de autovía con una respuesta suficientemente asentada.