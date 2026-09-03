Leapmotor dispara un 80,7% sus entregas en agosto a nivel mundial y supera las 103.000 unidades

Leapmotor B10 - LEAPMOTOR

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Leapmotor, la compañía china del grupo Stellantis, ha entregado un total de 103.129 vehículos en todo el mundo en agosto, superando así la barrera de las 100.000 unidades por segundo mes consecutivo y estableciendo un récord de entregas por quinto mes seguido, según destaca la entidad.

Las entregas mensuales de agosto aumentaron un 80,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Leapmotor se situó entre las cuatro primeras marcas mundiales de turismos de nuevas energías (NEV) y entre las tres primeras marcas chinas.

Este resultado llega tras el hito histórico alcanzado en julio, con 101.267 entregas, cuando Leapmotor se convirtió en la primera firma china de vehículos de nuevas energías en superar el umbral mensual de las 100.000 unidades, lo que "demuestra aún más la trayectoria de crecimiento acelerado de la empresa y el creciente reconocimiento de los clientes en todo el mundo", expone la automovilística.

En el acumulado del año, Leapmotor ha comercializado 560.883 vehículos en los primeros ocho meses de 2026, lo que supone un aumento interanual del 70,5 % y consolida su posición como la principal 'start-up' china de vehículos de nuevas energías.

Las entregas acumuladas de la empresa desde que comenzaron las ventas de vehículos en 2020 ha superado la cifra de 1,75 millones de unidades, lo que pone de relieve el notable ritmo de su expansión. Leapmotor superó a principios de este año el hito de 1,5 millones de entregas acumuladas y ha seguido sumando más de 250.000 vehículos a su base de clientes global en tan solo unos meses.