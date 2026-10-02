Leapmotor entrega 310.052 coches en todo el mundo en el tercer trimestre, un 78,34% más

Gama completa de los modelos de Leapmotor en España - LEAPMOTOR

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Leapmotor ha entregado 310.052 unidades en el tercer trimestre en todo el mundo, lo que representa un crecimiento del 78,34% interanual y del 25,87% en comparación con el segundo trimestre de 2026, con un nuevo hito mensual para la marca.

En concreto, solo en septiembre, la firma china ha realizado entregas por un total de 105.656 unidades, lo que supone un 59% más que en el mismo mes del año anterior y el tercer registro mensual por encima de las 100.000 matriculaciones.

"Este extraordinario resultado refuerza aún más la posición de Leapmotor como la principal empresa emergente china de vehículos de nuevas energías, al tiempo que sitúa a la empresa entre las tres primeras marcas chinas de vehículos de nuevas energías y entre los cuatro principales fabricantes mundiales de este tipo de vehículos", ha subrayado Leapmotor.

En cuanto a los productos, la producción acumulada de los modelos Leapmotor B01 y B10 ha superado las 300.000 unidades en tan solo 18 meses, estableciendo nuevos récords de la empresa tanto por haber alcanzado más rápidamente el hito de los 300.000 automóviles producidos como por haber logrado más rápidamente las 60.000 exportaciones al extranjero de cualquier familia de modelos de Leapmotor.

El B01 ha mantenido una fuerte demanda en el mercado desde su lanzamiento, mientras que el B10 sigue acelerando su expansión internacional, llegando a más de 40 países y regiones de todo el mundo. En Europa, el B10 se situó como el SUV compacto chino eléctrico más vendido durante el primer semestre de 2026.

Como muestra de su compromiso con la innovación, Leapmotor también presentó una serie de innovaciones de última generación durante el Leapmotor Technology Day 2026, entre las que se incluyen la arquitectura LEAP 5.0 y tecnologías de baterías integradas.