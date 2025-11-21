Leapmotor presenta a nivel mundial el A10, con 500 kilómetros de autonomía eléctrica

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Leapmotor, la 'joint venture' de Stellantis en China, ha presentado este viernes el A10 (denominado B03X fuera de China), el primer modelo desarrollado en su nueva plataforma global A, con 500 kilómetros de autonomía CLTC (homologación china).

Posicionado como "un SUV inteligente premium de largo alcance, compacto y versátil", el A10 pretende romper la idea de que lo premium debe ser sinónimo de caro, que los coches pequeños deben ser de baja tecnología y que las dimensiones compactas deben sacrificar el espacio.

"Al integrar la última arquitectura de Leapmotor, el A10 ofrece una inteligencia de nivel insignia, la mejor autonomía eléctrica de su segmento, un espacio flexible y una calidad global que redefine lo que puede ser un SUV compacto", ha destacado Leapmotor.

El A10 presenta un amplio espacio interior. Sus medidas son más de 4200 mm de longitud, 1800 mm de anchura y 1600 mm de altura, y una distancia entre ejes superior a 2600 mm. El diseño exterior cuenta con seis colores globales, llantas deportivas de 18 pulgadas, manillas de puerta semiocultas, techo flotante y una firma luminosa en forma de sonrisa.

Fabricado con la última arquitectura LEAP, el A10 ofrece asistencia avanzada al conductor de puerta a puerta, una cabina con tecnología de inteligencia artificial y actualizaciones OTA completas durante todo el ciclo de vida del vehículo. Su rendimiento es fruto de una batería LFP de densidad muy alta.

"El A10 está dirigido a clientes que buscan un segundo vehículo asequible, pero de alta gama para sus desplazamientos diarios, así como a compradores primerizos de vehículos eléctricos que desean cambiar sus compactos con motor de combustión interna sin renunciar a la seguridad, el espacio o la tecnología inteligente", ha destacado la firma.