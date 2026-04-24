Leapmotor presenta en Pekín 2026 su ofensiva global con nuevos modelos y avances tecnológicos - LEAPMOTOR

PEKÍN 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía automovilística china Leapmotor, del grupo Stellantis, ha presentado en el Salón del Automóvil de Pekín 2026 nuevos modelos y avances tecnológicos para reforzar su posicionamiento internacional, en un evento que ha reunido a más de un centenar de medios de comunicación de todo el mundo.

La compañía ha realizado el debut mundial del B05 Ultra (denominado Lafa5 a nivel global), un coupé deportivo de altas prestaciones destinado exclusivamente al mercado chino. Este modelo incorpora mejoras en aerodinámica, sistemas inteligentes y confort, incluyendo una aceleración de 0 a 100 km/h en aproximadamente cinco segundos, sistemas de masaje en los asientos y una arquitectura tecnológica basada en doble chipset de Qualcomm.

Bajo el lema 'Una nueva respuesta al mundo: los nuevos avances de Leapmotor', la firma destacó su crecimiento sostenido en los últimos años. En 2025, la compañía alcanzó unas entregas globales cercanas a las 600.000 unidades, logrando además rentabilidad anual por primera vez en su historia.

Durante el primer trimestre de 2026, la marca superó las 110.000 unidades entregadas a nivel mundial, con más de 40.000 vehículos exportados, lo que supone un récord para la compañía y refuerza su estrategia de expansión internacional.

PRESENTACIÓN DEL NUEVO B05

En paralelo, Leapmotor continúa avanzando en su despliegue europeo con una estrategia progresiva centrada en modelos de alto volumen, precios competitivos y simplicidad en su comercialización. En este contexto, la compañía ha anunciado el lanzamiento en Europa del B05 c-hatchback, su primer vehículo eléctrico deportivo para este mercado .

El nuevo modelo combina diseño emocional, rendimiento dinámico y versatilidad para el uso diario, manteniendo un enfoque en la eficiencia y el confort. Los pedidos del B05 se abrieron el 23 de abril en varios mercados europeos, con un precio de partida de 19.500 euros, incluyendo incentivos.

Además, en su stand del salón, Leapmotor ha exhibido una gama completa de vehículos que abarca sedanes, SUV y monovolúmenes, incluyendo las series B y C, así como los modelos insignia D19 y D99. La oferta incluye tanto vehículos eléctricos puros como de autonomía extendida, reflejando la capacidad de la marca en investigación y desarrollo y su adaptación a diferentes necesidades de movilidad.