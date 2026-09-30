Leapmotor renueva el C10: más tecnología, mejores sistemas de seguridad y un espacio interior de nivel superior

Leapmotor C10 - LEAPMOTOR

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Leapmotor ha presentado este miércoles el nuevo C10 para el año 2027, una versión optimizada de su SUV insignia del segmento D, con mejoras tecnológicas, un mayor espacio interior, una nueva firma luminosa y sistemas de seguridad ampliados.

El núcleo de la actualización es la última arquitectura electrónica y eléctrica 3.5 de Leapmotor. La nueva plataforma permite una conectividad mejorada, funciones de asistencia al conductor más avanzadas, una respuesta más rápida del software y una experiencia de usuario más intuitiva y emocionante.

Asimismo, el nuevo C10 incorpora el último sistema Leap OS 4.0 Plus, integrado en una pantalla de infoentretenimiento intuitiva de 14,6 pulgadas situada en el centro del salpicadero. Con una experiencia de usuario ágil e intuitiva, cuenta con una interfaz personalizable, gráficos 3D envolventes y una pantalla multiaplicación.

En el C10 del año modelo 2027, la conectividad se ha mejorado con la incorporación de la compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto para smartphones, además de un sistema de control por voz más intuitivo.

El nuevo asistente de voz, impulsado por IA, ofrece interacciones más rápidas y naturales, así como una mejor comprensión de las solicitudes del usuario, como la capacidad de búsqueda en línea para obtener información en tiempo real, incluyendo el tiempo y las noticias.

Capaz de comprender inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués brasileño y árabe, el sistema se beneficia de mejoras integrales en el control del vehículo, el sistema multimedia y la navegación.

También se ha añadido una función de búsqueda en línea que utiliza ChatGPT para buscar información en tiempo real, incluyendo el tiempo y las noticias. Además, gracias a la compatibilidad con el cambio de código multilingüe, la comprensión contextual y el reconocimiento de múltiples intenciones, permite una interacción más intuitiva entre los ocupantes y las funciones del vehículo.

MÁS ESTILO Y CONFORT

En la versión de 2027, el diseño exterior del C10 se ha mejorado con la incorporación de una nueva firma luminosa (disponible en el acabado Design). En la parte delantera, los avanzados faros LED automáticos se complementan ahora con una barra luminosa LED que abarca todo el ancho del vehículo. Además, el renovado SUV cuenta con un retrovisor sin marco y con atenuación automática que mejora tanto el aspecto como la facilidad de uso en el día a día.

En el interior, el habitáculo del C10 incorpora materiales de alta calidad, creando un ambiente refinado y confortable. Estos aspectos también se han trabajado con la incorporación de un apoyo lumbar eléctrico de 4 posiciones para el asiento del conductor, además de la incorporación de cristales acústicos de doble capa en las ventanillas laterales delanteras, lo que ayuda a reducir el ruido del viento.

El interior también destaca ahora por un mayor espacio para los pasajeros y de maletero. Los asientos de la fila posterior se pueden reclinar para mayor comodidad o abatir por completo para crear una amplia y espaciosa zona de descanso.

En los modelos 100% eléctricos, el maletero se ha ampliado en 27 litros, lo que aumenta la capacidad de carga a 500 litros y hasta 1.905 litros con los asientos abatidos.

Además, el C10 eléctrico cuenta ahora con un nuevo suelo del maletero ajustable en dos niveles que puede bajarse para crear el máximo espacio de carga o subirse para crear un compartimento oculto debajo. Todas las versiones del C10 eléctrico cuentan también con un maletero delantero de 30 litros que ofrece un práctico espacio de almacenamiento para cables de carga y otros objetos pequeños.

En el caso del C10 REEV Hybrid, la capacidad del maletero se ha incrementado de 400 litros a 440 litros. Con los asientos traseros abatidos, el espacio disponible aumenta hasta los 1.845 litros.

AÚN MÁS SEGURIDAD

El nuevo C10 refuerza aún más su oferta de seguridad con la introducción de cinco funciones adicionales de asistencia al conductor, lo que eleva el número total de características ADAS a 22. Ya sea en tráfico urbano o en carretera, estos sistemas de última generación utilizan tecnologías inteligentes para ayudar a los conductores en cada momento, ofreciendo una experiencia más fluida, segura y relajada.

Los nuevos sistemas incluyen el cambio automático de carril, la alerta de tráfico cruzado delantero, el frenado ante tráfico cruzado delantero o el sistema de indicación de distancia lateral. Además, el C10 cuenta ahora con el nuevo sistema 1V5R (1 cámara de visión delantera y 5 radares), una configuración de conducción inteligente basada en la fusión de datos que amplía significativamente la cobertura de detección de objetivos delanteros del vehículo.