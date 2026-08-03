Leapmotor sorprende en julio con el B10 como el modelo 100% eléctrico más vendido en España

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MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La marca china Leapmotor, del grupo Stellantis, ha dado la sorpresa en julio y ha situado el B10 como el modelo 100% eléctrico más vendido en España, con 506 matriculaciones mensuales, según los datos publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Este SUV, que será fabricado desde este año en la planta de Stellantis de Figueruelas (Zaragoza), no acostumbra a situarse en el 'top 10' de modelos 100% eléctricos más vendidos en el mercado automovilístico español. Sin embargo, este pasado julio ha arrebatado la primera posición a otros turismos como el Kia EV3 o el BYD Atto 2, que se han situado en segunda y tercera posición.

En concreto, el Kia EV3 ha sumado 454 matriculaciones en julio, lo que le permite alcanzar una cuota del 4,23% en el mercado de coches 100% eléctricos. De su lado, el BYD Atto 2 ha registrado 434 comercializaciones, un 30,33% más que en el mismo mes del año anterior.

En cuarta y quinta posición se situaron otros dos modelos de origen asiáticos, como son el BYD Dolphin Surf (con 386 anotaciones, un 27,31% menos) y el Changan Deepal S05, que ha gozado de gran popularidad desde su entrada al mercado, y suma ahora 340 matriculaciones en julio.

El 'top 10' de julio lo completan cuatro marcas europeas y una asiática. Se trata del Citroën C3 (con 316 registros), el Renault R5 (267), el BYD Atto 3 (con 259 unidades), el Mini Mini (255 anotaciones) y el Mercedes Clase CLA (252 comercializaciones).

TESLA MANTIENE EL LIDERAZGO ANUAL

Mientras, en el acumulado del año, el Tesla Model 3 comienza a posicionarse como la marca más vendida de 2026, destacando en la tabla de modelos 100% eléctricos más populares con 5.770 tras los primeros siete meses del año.

Con más de 3.000 anotaciones, el Tesla Model Y y el BYD Dolphin Surf se colocan en segunda y tercera posición del cómputo del año hasta julio, con incrementos interanuales del 10,69% y del 234%, respectivamente.

El 'top 5' lo completan el Kia EV3, el superventas de la marca coreana en el segmento de vehículos 100% eléctricos, con 2.837 matriculaciones en siete meses, y el Toyota C-HR+, que ha logrado un notable dato de 2.630 registros en menos de 12 meses desde el arranque de sus ventas en España.

Finalmente, entre los diez modelos 100% eléctricos más comercializados en el país se encuentran el BYD Atto 2, el Renault R5, el Mini Mini, el Changan Deepal S05 y el Skoda Elroq, que supera las 1.500 matriculaciones.