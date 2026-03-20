Leonardo completa la adquisición del negocio de defensa del grupo Iveco por 1.700 millones de euros

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MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La italiana Leonardo ha completado la adquisición del negocio de defensa de la también transalpina Iveco (marcas Iveco Defence Vehicles y Astra) por un precio de 1.600 millones de euros, en línea con el valor empresarial acordado y divulgado de 1.700 millones de euros, menos los ajustes contractuales acordados.

Esta operación "estratégica", que supone un "paso significativo" en el plan de Leonardo para reforzar su papel como fabricante de equipos originales (OEM) "líder y totalmente integrado en el ámbito de la defensa terrestre", se financia con recursos de tesorería disponibles.

"La adquisición mejora aún más la amplia cartera de soluciones del grupo para la defensa y la seguridad, que abarca tanto plataformas sobre orugas como sobre ruedas", ha señalado la firma en un comunicado.

El consejero delegado y director general de Leonardo, Roberto Cingolani, ha declarado que la compra refuerza la posición de la firma como "actor líder en el sector de la defensa terrestre, al tiempo que mejora su competitividad en un mercado que ofrece un importante potencial de crecimiento a largo plazo".

IMPULSA EL POSICIONAMIENTO COMERCIAL CONJUNTO

"A través de esta operación, Leonardo adquiere las capacidades industriales necesarias para suministrar plataformas totalmente integradas, que abarcan tanto la movilidad como la carga útil, y da un paso más en su estrategia de crecimiento inorgánico, uno de los pilares que sustentan la ejecución de nuestro Plan Industrial", ha añadido.

La adquisición también impulsa el posicionamiento comercial conjunto, aprovechando la naturaleza complementaria de las redes de ventas de ambas empresas y la capacidad de ofrecer soluciones integradas en mercados de alto potencial.

La capacidad de Leonardo para ofrecer un conjunto completo de sistemas electrónicos, que abarca desde sistemas de mando y control hasta sistemas electroópticos y torretas de última generación, combinada con las plataformas de vehículos de IDV, garantiza la entrega de "soluciones operativas de alto rendimiento y de extremo a extremo".

"La experiencia altamente especializada de ambas empresas en sus respectivos sectores verticales, combinada con sólidas capacidades logísticas y de fabricación, impulsa las sinergias operativas y acelera el desarrollo tecnológico conjunto, al tiempo que crea nuevas oportunidades para mejorar aún más las capacidades tecnológicas y reforzar las competencias profesionales de los empleados", ha destacado la empresa.

INDRA MOSTRÓ SU INTERÉS

Este negocio también había suscitado interés por parte de la compañía española Indra. De hecho, la propia Indra entró en la puja por hacerse con la filial de blindados de Iveco a través de una oferta no vinculante --de la que no se ha detallado el importe--, un proceso en el que, además de con Leonardo, compitió con el fondo estadounidense Bain Capital y con otra firma de inversión australiana.