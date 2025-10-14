Lepas, la nueva marca china que llega España y que será 'prima' de Ebro y Omoda & Jaecoo. - LEPAS

Se embarca en el sector SUV premium de vehículos enchufables con su primer lanzamiento: el Lepas L8 con hasta 1.300 kilómetros de autonomía

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lepas se convierte en la cuarta marca del grupo Chery, el principal exportador de modelos SUV de China, en llegar a España junto a las marcas Ebro, Omoda y Jaecoo, y se unirá a las actuales marcas chinas en el mercado nacional como Xpeng, Dongfeng, MG o BYD, entre otras.

La compañía no ha confirmado oficialmente la fecha de su llegada a España, pero se espera que a principios de 2026 se coloque en el mercado nacional con el lanzamiento del Lepas L8. La marca se posicionará en un nivel superior a Omoda y Jaecoo, como una especie de marca 'premium' compitiendo con marcas como Range Rover, Ford, Lexus o Denza.

Asimismo, la marca reforzará su apuesta en España y en Europa con la introducción de hasta dos modelos más en los próximos tres años. Junto al L8, se comercializarán el L6 y L4, que llegarán en versiones electrificadas. El Lepas L6 será un SUV compacto de menor tamaño (unos 4,5 metros de largo), mientras que el Lepas L4 será un SUV todavía más compacto de 4,3 metros de largo.

LEPAS L8, EL PRIMER MODELO DE LA MARCA DENTRO DE EUROPA

El L8 es un SUV de 4,69 metros de largo que se introducirá dentro del segmento D-SUV premium, con una motorización híbrida enchufable con un consumo de 4.2 L/100 km en modo batería agotada y una autonomía total superior a 1.300 km.

En apariencia y en su interior, heredará muchos datos técnicos de los Jaecoo 7 PHEV, EBRO s700 PHEV y Omoda 7 SHS, sobre todo en el exterior, presenta bastantes similitudes con el modelo de la marca española con sus faros LED achatados, la amplia parrilla en el centro y las salidas de aire hacia los radiadores debajo de los faros. De igual manera, copia sus líneas fluidas en las puertas y la barrada LED de las luces traseras de un solo trazo.

En su interior, contará con un estilo más cercano al Jaecoo 7 con la pantalla vertical unida a la consola central. Los asientos presentarán modos de masaje y ventilación, las bandejas plegables y el sistema de sonido de alta calidad. Además, dispondrá de las mejores capacidades tecnológicas del grupo Chery, con la introducción de más de 20 ayudas a la conducción junto con el asistente de aparcamiento automático (APA) y de aparcamiento remoto (RPA).

Por último, Lepas se beneficiará de la amplia capacidad del grupo Chery en todo el mundo con su red de ventas ya disponible en 44 países y sus 16,3 millones de usuarios alcanzados a nivel mundial a finales de 2024 para crecer en Europa.