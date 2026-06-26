Lepas define su plan posventa en España, con plena disponibilidad de recambios y garantía de 7 años

Lepas L8, el primer modelo que comercializa la firma asiática en España - LEPAS

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Lepas ha puesto en marcha su estructura de posventa, con una disponibilidad del 98% de piezas de recambio para el Lepas L8 híbrido enchufable, el primer modelo que la marca de origen asiático ha empezado a comercializar en España.

Como parte de su estrategia, la firma ha asegurado que los clientes contarán con 7 años o 150.000 kilómetros de garantía, asistencia en carretera durante los tres primeros años incluido de serie y el respaldo de una red técnica ya formada.

Además, su red de concesionarios, independiente al de otras marcas del grupo, superará los 30 puntos de venta en todo el país en junio, y alcanzará alrededor de 50 antes de terminar el año.

"Lepas inicia su actividad en España con una estructura de posventa ya operativa, madura y preparada para atender a sus clientes desde el primer día. La nueva marca del Grupo Chery cuenta desde su lanzamiento con una cobertura técnica y logística plenamente desarrollada, concebida para garantizar una experiencia de cliente basada en la confianza, la rapidez de respuesta y la cercanía al cliente", ha subrayado la firma.

La operativa se apoya en una infraestructura logística consolidada y en el almacén central de Azuqueca de Henares (Guadalajara), desde donde se garantiza una disponibilidad del 98% de las referencias y entregas en 24 horas a cualquier concesionario de la península, plazo que se amplía a 48 horas en Baleares y Canarias. El stock continuará creciendo y adaptándose, siempre en coordinación con las oficinas centrales de Wuhu (China), para garantizar "la máxima disponibilidad de piezas".

Además, la marca incorporará herramientas basadas en inteligencia artificial para agilizar la resolución de incidencias técnicas, optimizar los procesos de diagnóstico y reducir los tiempos de reparación.

"El compromiso de Lepas con España va mucho más allá del lanzamiento de una nueva marca. Nuestros clientes podrán contar desde el primer día con el respaldo de una red ya consolidada, procesos probados y una visión a largo plazo centrada en la responsabilidad con el cliente, la eficiencia logística, la formación continua de la red y la incorporación de nuevas herramientas", ha expresado el director de Posventa de Lepas en España, Artur Campos.