Lepas ofrecerá el L8 en España en el segundo trimestre, con una autonomía combinada de 1.300 kilómetros

Lepas L8 - LEPAS

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Lepas traerá a España en el segundo trimestre el modelo L8, un nuevo SUV híbrido enchufable con autonomía eléctrica de hasta 100 kilómetros y una autonomía total combinada de hasta 1.300 kilómetros, gracias a su batería de 18,4 kWh.

La firma ha dado a conocer los primeros datos técnicos del Lepas L8, su buque insignia para el mercado español, adelantando el aspecto y las principales claves del modelo de cara a su lanzamiento comercial.

El Lepas L8 ha sido desarrollado sobre la nueva plataforma LEX, una arquitectura concebida para dar soporte a múltiples fuentes de propulsión, tipologías de vehículo y tamaños, alineándose con la evolución hacia la electrificación. Esta base técnica ha sido validada en condiciones extremas, con rangos de funcionamiento entre -45 ºC y 80 ºC, además de pruebas en entornos de alta humedad, pendientes pronunciadas, gran altitud y vadeo, garantizando fiabilidad en todo tipo de escenarios.

En su lanzamiento en España, el Lepas L8 estará disponible con un sistema de propulsión híbrido enchufable que combina un motor de combustión 1.5 turbo con un sistema eléctrico de última generación, gestionado a través de una transmisión DHT de alta eficiencia. La potencia total combinada alcanza los 205 kW (279 CV) y un par máximo de 365 Nm.

Posteriormente, se incorporará a la gama una versión con tracción total AWD, equipada con una batería de 32 kWh, capaz de alcanzar hasta 180 kilómetros en modo eléctrico cerca de 1.400 kilómetros de autonomía total.

En el apartado tecnológico, sus ocupantes pueden disfrutar de un habitáculo dotado de un avanzado sistema digital basado en el chip 8155, con conectividad avanzada, control por voz y una experiencia fluida, junto con más de 20 sistemas ADAS de asistencia a la conducción. Entre ellos se incluyen funciones como el asistente de aparcamiento automático (APA) y el aparcamiento remoto (RPA), orientadas a facilitar las maniobras y reforzar la seguridad.

DISEÑO EXTERIOR 'LEOPARD AESTHETICS'

El Lepas L8 adopta el lenguaje de diseño 'Leopard Aesthetics', "inspirado en la agilidad y precisión del leopardo, con una silueta fluida y moderna". Destacan elementos como los faros delanteros con firma luminosa tipo pupila vertical, las luces diurnas en forma de 'V' y una banda luminosa trasera continua.

Con unas dimensiones de 4.688 mm de longitud, 1.871 mm de anchura y 1.689 mm de altura y una distancia entre ejes de 2.800 mm, el modelo ofrece un maletero 507 litros.

El interior del LEPAS L8, denominado Skyline Cabin, se concibe como un espacio inspirado en paisajes naturales y materiales orgánicos. La pantalla vertical integrada en la consola central se convierte en el eje de la experiencia digital a bordo.

El equipamiento incluye asientos con masaje y ventilación, sistema de sonido de alta fidelidad y múltiples soluciones de confort pensadas para viajes largos. El modelo cuenta con llantas de 19 pulgadas, con opción de 20 pulgadas.

Lepas, integrada dentro de la matriz de Omoda Spain y perteneciente al Grupo Chery, se apoyará en la experiencia y el éxito alcanzados por Omoda & Jaecoo desde su llegada al mercado español en 2024. En apenas su primer año de actividad, la compañía alcanzó las 10.000 unidades vendidas.