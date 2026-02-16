Archivo - Lexus estrena la tecnología 'Steer by Wire' en su SUV eléctrico RZ, disponible desde 52.000 euros - LEXUS - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca premium japonesa Lexus ha lanzado su nuevo sistema de dirección por cable, 'Steer by Wire', en su nuevo SUV eléctrico RZ, ofreciendo un mayor "confort, rendimiento y seguridad" al volante a los clientes de la firma.

Este novedoso sistema, que además cuenta con un volante 'estilo Fórmula 1' --capaz de hacer giros de hasta 200 grados-- proporciona un mayor "control, precisión y una respuesta fiel e instantánea" de las sensaciones al volante. Igualmente, Lexus especifica que el manejo se vuelve más "suave e intuitivo" que permiten una mejor experiencia al volante.

Lexus ha actualizado la gama de su modelo SUV eléctrico RZ para 2026 con dos nuevas motorizaciones --el RZ 500e y el RZ 550e F Sport--, que incorpora el sistema de tracción total inteligente Lexus Direct4 y que está disponible desde este mes de febrero por un precio de 52.000 euros en España.

El sistema Lexus 'Steer by Wire' ya está incluido de serie en el nuevo RZ 550e F Sport, junto con el sistema de tracción total 'Direct4' y el innovador sistema de cambio manual interactivo, 'Interactive Manual Drive'. Igualmente, también está disponible como opción en el nuevo modelo RZ 500e Luxury en conjunción con el sistema de tracción.

DIRECCIÓN ELÉCTRICA EN EL NUEVO RZ

A diferencia de los sistemas de dirección convencionales, el sistema de dirección por cable 'Steer by Wire', carece de conexión física entre el volante y las ruedas delanteras.

En su lugar, las maniobras de dirección se comunican mediante señales electrónicas, transmitidas mediante un actuador de par situado en el eje del volante a un actuador de control de dirección situado en la cremallera del eje delantero.

Adicionalmente, este sistema cuenta con medidas de seguridad redundantes inspiradas en el mundo de la aviación para proveer al conjunto de un sistema de respaldo en paralelo.