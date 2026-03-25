Lexus introduce un sistema de conducción manual interactiva en su nuevo SUV eléctrico RZ 550e F Sport - LEXUS

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística Lexus ha presentado su nuevo sistema de conducción manual interactiva, denominado 'Interactive Manual Drive', una tecnología que simula el cambio de marchas en vehículos eléctricos con el objetivo de ofrecer una experiencia de conducción más emocional y deportiva.

Según ha informado la compañía, este sistema estará disponible de serie y en exclusiva en el nuevo SUV eléctrico Lexus RZ 550e F SPORT, incorporando una transmisión virtual secuencial de ocho velocidades que permite al conductor interactuar con el vehículo como si se tratase de un modelo de combustión.

El sistema utiliza las levas situadas tras el volante para simular los cambios de marcha, en función de la velocidad y el uso del acelerador. De este modo, el conductor puede gestionar el régimen del motor, llevarlo al corte y visualizar cada cambio en un cuentarrevoluciones integrado en el cuadro digital.

Desde Lexus destacan que esta tecnología busca reforzar la denominada 'Lexus Driving Signature', elevando los niveles de control, confort y conexión entre el vehículo y el conductor. Además, el sistema se integra con otras innovaciones como la dirección electrónica 'Steer by Wire', que elimina la conexión mecánica tradicional entre el volante y las ruedas.

El funcionamiento del 'Interactive Manual Drive' se basa en un sistema virtual integrado en la unidad de control electrónico (ECU), que analiza en tiempo real parámetros como la aceleración y la velocidad para reproducir de forma fiel el comportamiento de un motor de combustión. Incluso simula situaciones como el corte de encendido, impidiendo el avance del vehículo hasta que se realiza el cambio de marcha adecuado.

La experiencia se completa con un sistema de sonido específico que reproduce de forma sincronizada el ruido del motor, ajustado según el par y la velocidad del vehículo.

Asimismo, la marca subraya que esta tecnología permite ofrecer una doble experiencia: por un lado, la conducción suave, silenciosa y eficiente propia de los vehículos eléctricos; y por otro, una opción más dinámica e interactiva orientada a quienes buscan mayores sensaciones al volante.