Lexus lanza en España la actualización de su modelo UX para 2026, disponible desde 40.250 euros

Lexus ha presentado la renovación de su modelo UX en el mercado español que ahora está disponible desde 40.250 euros en el acabado de serie 'Urban'.

La nueva gama UX se presenta ahora con hasta cuatro acabados diferentes: 'Urban', 'F Sport Legend', 'F Sport+' (desde 51.000 euros) y el acabado tope de gama 'Omotenashi', que eleva el precio de este modelo a los 56.000 euros.

NUEVO ACABADO 'F SPORT LEGEND'

La gama UX 2026 ofrece una nueva configuración con la llegada de la edición 'F Sport Legend', que se refuerza con una aspecto "más dinámico y deportivo", desde un coste de entrada de 43.250 euros (3.000 euros más que la gama 'Urban').

Esta edición presenta una terminación exclusiva de la parrilla 'F Sport' que aporta un toque de deportividad y distinción, diferenciando este acabado del resto de modelos. De igual forma, los laterales incorporan el emblema 'F Sport', único de esta variante.

Además, está equipado con unas llantas de aleación de 18" y cinco radios dobles de gran rigidez, con un revestimiento metálico oscuro, inspiradas en el coupé deportivo Lexus LC.

Entre los elementos más destacados del interior se encuentra la pantalla multimedia de 12,3". Una pantalla táctil y de alta definición que ocupa un lugar perfecto para que la interacción con el conductor sea fluida y segura mientras se circula.

Destaca también la incorporación de una nueva experiencia al volante al ofrecer el cuadro de instrumentos digital de 12,3", con un diseño heredado del emblemático superdeportivo LFA de Lexus. Además, el cuadro cuenta con una aguja de cuentarrevoluciones y un indicador de velocidad digital con toques muy deportivos.

Por último, la tapicería de cuero Tahara, disponible en tres colores --negro, avellana y blanco ceniza--, los asientos calefactados, el portón trasero eléctrico, el volante con ajuste eléctrico, el cargador inductivo del móvil, así como el sistema de sonido con 10 altavoces y los cristales traseros tintados son otras de las configuraciones propias de este acabado.