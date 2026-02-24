Lexus prepara el desembarco en España del ES, el primero que adopta una mecánica totalmente eléctrica

Lexus ES - LEXUS

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Lexus ultima los preparativos para el aterrizaje del Lexus ES en España en primavera de este año, el primero de este sedán que ya cuenta con siete generaciones que ha adoptado una mecánica totalmente eléctrica.

El nuevo ES está construido sobre la plataforma GA-K de arquitectura global de Lexus, rediseñada para adaptarse a las nuevas mecánicas eléctricas. Para su diseño exterior, el equipo recurrió al principio de la "proporción áurea" a fin de lograr una relación ideal entre las dimensiones del vehículo (distancia entre ejes, longitud, altura y anchura) para crear un sedán "elegante y visualmente impactante", que ofreciese, a la vez, un espacio interior similar al de un SUV.

Visto frontalmente, el nuevo ES muestra la característica carrocería de Spindle Body o de doble punta de flecha propia de Lexus, que se extiende por el capó y alcanza hasta los bordes del paragolpes delantero.

Además, el nuevo ES presenta una nueva reinterpretación de la característica parrilla en doble punta de flecha completamente carenada, que se eleva desde la zona inferior del paragolpes. Esta nueva forma distintiva expresa su potencia electrificada --tanto en la versión 100% eléctrica como en la híbrida-- y hace que el coche sea fácilmente reconocible en la calle como un Lexus.

Los detalles incluyen una nueva disposición de luces delanteras que crea una forma de doble L contrapuesta, en la que se integran las luces de conducción diurna LED, con los nuevos intermitentes también con tecnología LED.

La silueta en caída del nuevo ES le otorga un aspecto tipo fastback donde el perfil del techo se funde con la tapa del maletero, aportando una estética muy deportiva y elegante.

La iluminación trasera incluye luces en forma de L a ambos lados del paragolpes trasero, acompañadas de una elegante banda luminosa que discurre de forma continua a lo ancho de la zaga incorporando por primera vez el logotipo de LEXUS iluminado. Sobre esta banda se integran, además, las luces de posición traseras y las luces de freno.

INTERIOR: LUJO MINIMALISTA Y MODERNO

El principio básico sobre el que se ha construido el diseño interior del nuevo ES es 'Clean Tech x Elegance', alcanzando una estética minimalista y moderna "al servicio de la tecnología".

Sin embargo, en Lexus abogan por la presencia de controlesfísicos y, por ello, en el nuevo ES se ha desarrollado una solución con la que mantener su funcionalidad sin perder la estética minimalista del conjunto, gracias a la nueva banda interactiva Lexus Invisible Tech que recorre de punta a punta la zona media del salpicadero del nuevo modelo.

La nueva banda interactiva presenta un tacto suave y un funcionamiento háptico que interactúa con el usuario en función de las necesidades. Los diseñadores utilizaron tecnología de impresión y transmisión de luz superficial, para crear esta última novedad de Lexus.

Completando el ambiente interior, se han empleado materiales como el bambú para las molduras de los paneles de las puertas, que se superpone a otros materiales de soporte mediante técnicas avanzadas de impresión. La tecnología de transmisión de luz crea entonces un efecto de iluminación superficial sobre los paneles de puerta, en sincronía con la iluminación ambiental elegida.

La sección superior del habitáculo está completamente abierta para priorizar la vista del conductor, mientras que el nuevo cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas de diseño exclusivo mantiene informado al conductor en todo momento sobre los principales aspectos de la conducción.