Lexus refuerza su estructura organizativa para potenciar la experiencia de cliente y el negocio

La directora de Lexus España, Mar Pieltain - LEXUS

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Lexus España ha anunciado una evolución en su estructura organizativa con el objetivo de impulsar su estrategia de transformación y reforzar su enfoque en el cliente y la innovación, con cambios en las responsabilidades de su directora y de su responsable de Marketing.

En este contexto, Mar Pieltain, directora de Lexus España, amplía su ámbito de actuación incorporando nuevas competencias vinculadas a la excelencia operativa y la experiencia de cliente dentro del Grupo Toyota, áreas clave en la evolución del sector de la automoción.

Su nuevo puesto como directora de Lexus, 'customer experience' y 'operational excellence' tiene por objetivo consolidar el crecimiento de Lexus en España, situando la experiencia de cliente, la innovación y la eficiencia operativa como ejes estratégicos de la próxima etapa de la marca.

Por su parte, Sergio Bispo, director general de Marketing, pasa a liderar el área de operaciones, como director de Ventas y Marketing, con el objetivo de reforzar la interacción de marca y la ejecución de negocio. Sus responsabilidades abarcan Marketing y Comunicación, además de Ventas, Posventa, Flotas y Seminuevos.

"Estos cambios representan la apuesta de la marca por una organización más ágil y transversal, capaz de anticiparse a las nuevas demandas del mercado y ofrecer una experiencia diferencial alineada con los valores de la marca", ha explicado Lexus.

Mar Pieltain es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha cursado adicionalmente AMP (Advance Management Program) por ESADE & Wharton School, Universidad de Pensilvania.

Pieltain se incorporó al Grupo Toyota en 2003, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Hasta 2020, ejerció como General Manager de Marketing de Producto, Marca y Servicios al Cliente de Toyota, momento en el que asumió la Dirección de Lexus en España.

Por su parte, Sergio Bispo es Ingeniero Industrial con especialización en Mecánica y Automoción por la Universidad Politécnica de Madrid. Su carrera en la industria del automóvil comenzó en 2005 en el Grupo Toyota como ingeniero de calidad para las marcas Toyota y Lexus. Durante este periodo, Sergio ha liderado el lanzamiento de más de 20 modelos de Lexus.

En 2025, asume el puesto de director general de Marketing de Lexus, siendo responsable de las áreas de Comunicación y Prensa, así como de Producto, Pricing, Posventa y Cadena de Valor.