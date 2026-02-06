LG Energy se hace con el 100% de NextStar Energy tras vender Stellantis su participación del 49%

Archivo - Stellantis y LG Energy Solution - STELLANTIS - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

LG Energy Solution ha adquirido el 100% de NextStar Energy, compañía de fabricación de baterías a gran escala en Ontario (Canadá), tras vender Stellantis su participación del 49% en la empresa conjunta.

La transición de propiedad ha sido una decisión estratégica acordada mutuamente por los dos accionistas de la empresa conjunta, LG Energy Solution y Stellantis. El cierre de la operación está sujeto a aprobaciones y otras condiciones.

La firma automovilística se ha comprometido a seguir siendo "un cliente comprometido" y continuará adquiriendo productos de batería de NextStar Energy.

"Esta decisión se basó en una amplia colaboración con el equipo directivo de NextStar Energy para garantizar una transición fluida y fortalecer las perspectivas de crecimiento e inversión a largo plazo de la compañía", han explicado ambas empresas en un comunicado conjunto este viernes.

Bajo la nueva estructura de propiedad, NextStar Energy aprovechará la experiencia operativa global de LG Energy Solution para servir mejor a una base de clientes más amplia, incluida la industria de sistemas de almacenamiento de energía (ESS), y responder con mayor agilidad a las condiciones del mercado y la demanda para buscar futuras oportunidades de crecimiento.

GARANTIZAR LA PRODUCCIÓN DE BATERÍAS EN CANADÁ

Las instalaciones de NextStar Energy son un pilar del sector canadiense de manufactura avanzada y energía limpia, ya que consolidan la producción nacional de baterías, fortalecen la cadena de suministro de baterías de Norteamérica y respaldan la competitividad industrial a largo plazo de Canadá. Hasta la fecha, se han invertido más de 5.000 millones de dólares canadienses (3.100 millones de euros) en las instalaciones, que emplean a más de 1.300 personas, con un objetivo a largo plazo de 2.500 empleados a medida que alcanzan la producción plena.

"NextStar Energy seguirá desempeñando un papel fundamental en el fortalecimiento del ecosistema de fabricación de baterías de Canadá y América del Norte mediante la incorporación de capacidades críticas que satisfagan las necesidades cambiantes del sector de fabricación de automóviles y otras industrias estratégicas", ha afirmado la compañía.

De su lado, el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, ha argumentado que, al permitir que LG Energy Solution aproveche al máximo la capacidad de las instalaciones de Windsor, se refuerza su viabilidad a largo plazo y, al mismo tiempo, se asegura el suministro de baterías para los vehículos eléctricos de Stellantis.

"Esta es una medida estratégica e inteligente que apoya a nuestros clientes, nuestras operaciones en Canadá y nuestra hoja de ruta global de electrificación", ha añadido.