Línea Directa lanza ConducTOP, una 'app' que premia la "buena conducción"

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Línea Directa Aseguradora ha lanzado ConducTOP, una 'app' que premia a los clientes por su "buena conducción" y que está dirigida tanto a clientes en cartera como a nuevos clientes, según ha informado este jueves en un comunicado.

La compañía explica que esta aplicación puntúa cada viaje teniendo en cuenta parámetros como la suavidad de los giros y de la frenada, la aceleración y velocidad, así como la concentración al volante.

Según la conducción del usuario en cada trayecto, que se puntúa a partir de los 85 puntos, el cliente acumulará descuentos que se podrán canjear por cheques de lavado en gasolineras Cepsa o cheques por valor de cinco euros a consumir en gasolineras o tiendas de esa misma compañía.

La aplicación está disponible tanto en Apple Store como en Google Play y funciona de manera automática. Para utilizarla, el cliente tiene que aceptar el programa, descargar la 'app' y permitir que conozca la ubicación.

Otra de las características de esta aplicación es que los viajes con mala puntuación no penalizan, no se exige un número mínimo de viajes o kilómetros a lo largo de la anualidad y no está vinculada a la renovación, es decir, el cliente puede beneficiarse de las recompensas en el momento y dentro del mismo año en el que se da de alta en el programa, incluso aunque no vaya a renovar la póliza al año siguiente.

Dentro de la 'app', el cliente puede consultar un resumen de todos sus viajes y ver el detalle de cada uno de ellos: hora de inicio y fin, kilómetros recorridos, así como visualizar los eventos de conducción (frenada, giros bruscos, aceleración, velocidad, etc.) Asimismo, tendrá todos los descuentos que lleva acumulados para consultarlos y poder canjearlos.