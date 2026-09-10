Llorca defiende el acuerdo entre Ford y Geely pese a las críticas de EEUU: "Garantiza el futuro de muchísimas familias"

Archivo - El presidente de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, interviene durante el acto institucional en las instalaciones de la factoría de Ford en Almussafes, a 23 de julio de 2026, en Almussafes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido el acuerdo de Ford con la empresa china Geely para crear una joint venture con la que fabricarán un total de cinco vehículos en la fábrica de Almussafes (Valencia) a partir de 2028 y ha resaltado que esta alianza "garantiza el futuro de muchísimas familias, el trabajo de muchísimos trabajadores y la continuidad de muchísimas industrias y empresas".

De este modo lo ha manifestado, a preguntas de los medios este jueves en la presentación del proyecto de ampliación del Hospital Universitario de Torrevieja (Alicante), después de que el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, haya advertido a Ford sobre su adopción de tecnología y manufactura chinas en algunas de sus plantas, como el caso de la fábrica de Almussafes, debido a preocupaciones de "seguridad nacional".

Ford anunció el pasado 23 de julio un acuerdo con la empresa china Geely para crear una joint venture con la que fabricarán un total de cinco vehículos en la fábrica valenciana de Almussafes a partir de 2028, dirigidos al mercado europeo y con los que se quiere llevar la planta a su "máxima capacidad".

En una carta dirigida al presidente y consejero delegado de Ford, Jim Farley, el secretario Duffy aboga por los trabajadores estadounidenses calificados que se ven perjudicados mientras Ford continúa fabricando vehículos con empresas chinas en el extranjero en lugar de producirlos en Estados Unidos.

Por su parte, Ford defendió este miércoles que es el fabricante de automóviles "más estadounidense" frente a las acusaciones del Gobierno de Donald Trump de ir en contra de la "seguridad nacional" de Estados Unidos por sus acuerdos con compañías chinas, como el de España --en la planta valenciana de Almussafes-- con Geely Auto.

Preguntado por esta cuestión, Pérez Llorca se ha mostrado "orgullosísimo de que hayamos podido garantizar el futuro de una industria tan importante y tan emblemática de la Comunitat como Ford" y ha puesto en valor el papel de las administraciones, que se han "involucrado" para conseguir este hito. "Hemos asumido un plan de formación y unos gastos importantes para garantizar que ese proyecto viese la luz", ha resaltado.

En este contexto, ha reivindicado que la Comunitat Valenciana "ha vuelto a ser esa tierra de oportunidades, esa tierra que retiene el talento, y ha vuelto a ser esa tierra donde los inversores de todo el mundo quieren volver a invertir".

Por eso mismo, se ha mostrado "muy orgulloso de haber aportado nuestro granito de arena por parte de las administraciones a garantizar el futuro de muchísimas familias, el trabajo de muchísimos trabajadores y la continuidad de muchísimas industrias y muchísimas empresas que también dependen de una planta como Ford, que va a volver a estar al 100% de su producción, como estuvo al principio cuando se constituyó la industria", ha resaltado.