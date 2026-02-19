López-Tafall (Anfac) reclama un plan de ayudas a la descarbonización del transporte pesado

Archivo - El director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), José López-Tafall - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de la patronal de fabricantes de vehículos (Anfac), José López-Tafall, ha pedido la creación de un nuevo plan de ayudas para electrificar el sector del transporte pesado y contribuir a la descarbonización en la automoción.

"El 84% de transporte de viajeros en España se hace por carretera y más del 75% de las mercancías españolas mueven por carretera. Necesitamos recuperar un plan de ayudas y un plan específico de recarga de alta potencia para el vehículo pesado", ha expresado López-Tafall en 'VI Foro Anfac' celebrado este jueves en Madrid.

El año pasado la cuota del mercado de vehículos industriales eléctricos en España apenas llegó al 1,6% y solo se vendieron unos 500 camiones 100% eléctricos en todo 2025 (30.991 unidades totales en el mercado de camiones), según los datos de la patronal, unos datos casi tres puntos porcentuales menos que la media europea, cuya cuota de mercado llegó al 4,2%. En cuanto a autobuses eléctricos, se comercializaron 479 unidades, que supusieron el 10,6% de las ventas de este sector (4.400 ventas totales).

REBAJAS EN ELECTRICIDAD E IMPULSO DE LA INNOVACIÓN

Para el responsable de Anfac siguen siendo "necesarios planes de ayuda a la demanda", ya que ello incentivará la demanda y el mercado en su totalidad. López-Tafall ve también necesario que la industria reciba nuevas ayudas que fomenten la innovación en todas sus áreas.

Asimismo, ha instado a "flexibilizar el impuesto a la electricidad" en las cadenas de montaje, una medida que "permite la normativa europea" para intentar que la industria sea más competitiva.

Igualmente, ha abogado por fomentar la "fuerza laboral bien retribuida", apostando por la innovación tecnológica y la flexibilización de las fábricas de automoción y que permita crear un mejor valor añadido del sector en todas sus fases.