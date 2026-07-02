Lynk & Co ampliará su gama en Europa para 2027 con un turismo deportivo con carrocería 'shooting brake' - LYNK&CO

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Lynk & Co ampliará su gama de vehículos en Europa en 2027 con el lanzamiento del nuevo 07 GT, un modelo deportivo 'sports touring' con carrocería 'shooting brake' que la compañía ha presentado inicialmente en China, y que llegará al mercado europeo con especificaciones adaptadas a la normativa y a las preferencias de los clientes europeos.

La marca, con sede internacional en Gotemburgo, ha explicado que el nuevo modelo está dirigido a conductores que buscan combinar un comportamiento dinámico con el confort en viajes de larga distancia y la versatilidad para el uso cotidiano.

El 07 GT inaugura una nueva categoría dentro de la oferta de Lynk & Co y toma como referencia la experiencia de la compañía en la competición para trasladar ese enfoque a un vehículo pensado para un uso más amplio, con especial atención al diseño, la tecnología y el confort.

En el apartado estético, el fabricante apuesta por una silueta de tipo 'shooting brake', con una carrocería de líneas bajas y proporciones deportivas que combina la imagen de un gran turismo con una mayor funcionalidad para el día a día y los desplazamientos de larga distancia.

El habitáculo, por su parte, ha sido diseñado con un enfoque centrado en el conductor e incorpora materiales de alta calidad, sistemas avanzados de conectividad y un maletero de gran capacidad para reforzar su orientación como vehículo para viajar.

Con este lanzamiento, Lynk & Co ampliará una gama europea formada actualmente por el híbrido enchufable 01, el eléctrico 02 y el híbrido enchufable de autonomía extendida 08.