Madrid exige al Gobierno más recursos para la ayuda de vehículos eléctricos

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha exigido este lunes al Gobierno central que incremente los recursos para la compra de vehículos eléctricos tras haber distribuido prácticamente los 57 millones de euros recibidos en la última tanda.

En declaraciones a los medios en Majadahonda, el consejero madrileño ha recalcado que la gestión del Plan Moves para promover la movilidad sostenible a través de ayudas económicas para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga "está siendo muy ágil".

"Hemos llevado a cabo una gestión impecable, estamos a la cabeza de toda España en lo que es la matriculación del vehículo eléctrico, y evidentemente hay mucho interés por parte de los madrileños de hacer esa transición a este vehículo", ha destacado.

Según ha explicado, se han recibido 240 millones, 57 de ellos en la última tanda, "que ya están prácticamente distribuidos entre todos los peticionarios". En este marco, ha pedido que si realmente el Gobierno central se toma en serio "esa transición energética y ese cambio de movilidad" debería poner "más recursos disponibles a este plan".