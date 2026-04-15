Mahle gana 20 millones de euros en 2025, un 9% menos, por un entorno "complicado"

Mahle - MAHLE

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mahle ha logrado un beneficio neto de 20 millones de euros en 2025, una cifra inferior en un 9% respecto a los 22 millones de euros alcanzados por la compañía en 2024, según ha informado este miércoles el fabricante de componentes para la industria de la automoción.

Las incertidumbres geopolíticas, el aumento de los costes energéticos, las fuertes fluctuaciones de los tipos de cambio, así como la caída o el estancamiento de los mercados en numerosas regiones, junto con una competencia especialmente intensa por parte de China, hicieron de 2025 otro ejercicio empresarial exigente para Mahle, según ha explicado la propia compañía.

La facturación descendio hasta los 11.300 millones de euros, influida por los tipos de cambio y las desinversiones. El desarrollo de las ventas se vio limitado por la caída de la demanda de los clientes y la consiguiente debilidad en la producción de vehículos en los principales mercados de Europa y Norteamérica.

A ello contribuyeron de forma notable la evolución lenta del negocio de camiones en Estados Unidos y una electrificación en Europa que sigue muy por debajo de las expectativas. El mayor impacto en las ventas provino de la depreciación de varias divisas comerciales frente al euro. Además, la facturación también se vio afectada por los cambios en el grupo tras la venta de participaciones en empresas conjuntas y en algunas divisiones de producto.

Por su parte, el beneficio operativo (Ebit) ajustado aumentó hasta los 442 millones de euros (un 27,3% más) al cierre del ejercicio de 2025, y el margen Ebit ajustado escaló hasta el 3,9% (frente al 3% de 2024).

El Ebit de 2025 estuvo influido principalmente por la desaparición del impacto extraordinario derivado de la venta de participaciones en la joint venture Behr-Hella Thermocontrol (BHTC), que ascendió a 164 millones de euros en el ejercicio anterior. Además, el Ebit también se vio afectado por partidas especiales, incluidos los costes por reestructuración.

La evolución positiva de la deuda neta continuó en 2025, con una reducción de 136 millones de euros, situándose en 1.030 millones de euros.

"Mahle avanza en el camino hacia un crecimiento rentable. El trabajo ha dado sus frutos. Los avances son medibles.Ante un entorno que sigue siendo volátil e impredecible, Mahle continuará adaptándose con un enfoque claro en la fiabilidad y la competitividad", ha manifestado el consejero delegado de Mahle, Arnd Franz.