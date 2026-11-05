Archivo - El mal estado de las carreteras causó en 2025 casi 1.100 accidentes, según Dvuelta - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mal estado de las carreteras estuvo presente en 1.079 accidentes de tráfico con víctimas registrados en vías interurbanas durante 2025, lo que supone aproximadamente el 3% del total de siniestros de este tipo, según los cálculos de Dvuelta a partir de las estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La entidad dedicada a la defensa de los conductores estima que estos accidentes dejaron un total de 1.646 víctimas, entre fallecidos y heridos hospitalizados y no hospitalizados, aunque precisa que no es posible determinar cuántas de ellas corresponden a cada categoría de siniestralidad.

Los cálculos parten de los 35.975 accidentes con víctimas registrados en vías interurbanas durante el pasado ejercicio, según el balance consolidado de la DGT del 15 de octubre de 2026, al que Dvuelta aplica el porcentaje del 3% de siniestros en los que el estado de la vía estuvo presente como factor concurrente, una proporción que el organismo habría comunicado de forma sostenida desde 2021. Las cifras no incluyen los accidentes registrados en Cataluña y País Vasco, comunidades que tienen transferidas las competencias en materia de tráfico.

Ante esta situación, Dvuelta ha reclamado a la DGT que publique información precisa y detallada sobre los accidentes relacionados con el estado de las carreteras, incluidos aquellos en los que los defectos de conservación figuren como causa o factor concurrente, así como el número de fallecidos y heridos, los tramos afectados y la administración responsable de cada vía.

MÁS DE 50.000 KILÓMETROS NECESITAN INTERVENCIÓN

La organización ha advertido también del deterioro de la red viaria española y ha señalado que más de 50.000 de los 101.700 kilómetros inspeccionados por la Asociación Española de la Carretera, el 52% del total, necesitan actuaciones en un plazo inferior a cuatro años.

De ellos, cerca de 34.000 kilómetros requieren una reconstrucción urgente, en menos de un año. Dvuelta ha destacado que en 2022 los tramos considerados en estado muy grave sumaban 13.000 kilómetros.

La entidad ha recordado asimismo que el déficit acumulado de conservación de las carreteras se aproxima a los 15.000 millones de euros y ha señalado que la red viaria se deteriora a un ritmo del 8% anual.

En este contexto, ha citado las declaraciones realizadas el pasado 15 de abril por el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, quien reconoció que la inversión en conservación de la red estatal no había alcanzado los niveles necesarios para mantenerla en condiciones óptimas.

Según los datos aportados por Dvuelta, el Ministerio cifró en unos 5.600 millones de euros el déficit de conservación de la red estatal y prevé destinar 1.629 millones de euros a la renovación de 5.000 kilómetros de firme entre 2027 y 2031.

RECLAMA MÁS TRANSPARENCIA A LA DGT

Dvuelta ha denunciado que el estado de las carreteras no aparece desglosado en los balances oficiales de siniestralidad de la DGT, pese a su incidencia en los accidentes de tráfico.

En este sentido, considera que los siniestros relacionados con defectos de conservación pueden quedar incluidos bajo categorías como la de "velocidad inadecuada", sin que se identifique de manera específica el papel que desempeñan el pavimento, la señalización o los sistemas de contención.

"La DGT sabe medir con precisión cuántos conductores circulaban distraídos o por encima del límite, pero en sus balances no dedica una palabra a cuántas personas mueren o resultan heridas por un socavón, una marca vial borrada, un guardarraíl roto o una señalización deteriorada o deficiente", ha afirmado el portavoz de Dvuelta, Pedro Javaloyes.

La organización ha recordado que el artículo 57.1 de la Ley de Tráfico obliga al titular de la vía a mantenerla en las mejores condiciones posibles de seguridad y a conservar sus señales y marcas viales.

Asimismo, ha aludido al Real Decreto 61/2022, que incorpora la Directiva europea 2019/1936 y establece la obligación de incluir la localización de los accidentes en sus informes, además de evaluar la seguridad de toda la red estatal.

LOS IMPUESTOS ASOCIADOS AL VEHÍCULO APORTARON 39.838 MILLONES

La entidad ha puesto también el foco en la contribución fiscal de los conductores y ha señalado que los impuestos asociados a los vehículos aportaron al Estado 39.838 millones de euros en 2024.

"Los conductores aportamos casi 40.000 millones de euros al año en impuestos vinculados al vehículo. Tenemos derecho a saber qué parte de la siniestralidad tiene su origen en unas carreteras que pagamos y que no se conservan", ha subrayado Javaloyes.

Por ello, Dvuelta reclama a la DGT que publique anualmente los accidentes con víctimas, fallecidos y heridos graves en los que el estado de la vía figure como factor causante o concurrente, desglosados por tipo de carretera, titularidad, provincia y tramo.

También solicita que se explique cómo se asigna este factor en los informes de siniestralidad y que se diferencien los casos de velocidad inadecuada derivados de defectos en la conservación de las carreteras.

Además, pide que la Dirección General de Carreteras y las comunidades autónomas hagan públicos los resultados de las evaluaciones de seguridad de la red viaria y los relacionen con los datos de accidentalidad, así como que se remita al Congreso y al Consejo Superior de Tráfico un informe específico sobre esta siniestralidad.

"No se puede pedir responsabilidad al conductor y eximir de la suya a la Administración", ha concluido el portavoz de la organización.