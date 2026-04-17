El mantenimiento de una carretera cuesta diez veces menos que reconstruirla, según Euroconsult - CABILDO DE LA GOMERA

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mantener una carretera en buen estado puede resultar hasta diez veces más económico que reconstruirla, según la ingeniería Euroconsult Nuevas Tecnologías, que lleva más de dos décadas analizando el estado de las principales redes viarias para el Ministerio de Transportes.

En concreto, el mantenimiento de un kilómetro de vía tiene un coste medio cercano a los 120.000 euros, frente al aproximadamente un millón de euros que puede suponer su reconstrucción, especialmente en vías de alta capacidad.

La compañía ha destacado este diferencial en el contexto del Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, presentado recientemente, que contempla actuaciones en 5.000 kilómetros con una inversión total de 1.629 millones de euros.

España cuenta con una red de aproximadamente 655.000 kilómetros de carreteras sumando todas las titularidades, desde la estatal hasta la provincial. Sin embargo, la inversión en mantenimiento apenas alcanza el 1,3% de su valor patrimonial, por debajo del 2% recomendado por organismos internacionales como el Banco Mundial.

Entre los factores que han contribuido a esta situación figuran las limitaciones presupuestarias derivadas de la crisis económica, el incremento del tráfico pesado y la falta de adaptación de parte de la red a las actuales exigencias de uso, lo que ha dificultado el desarrollo de un mantenimiento plenamente preventivo.

Ante este escenario, Euroconsult subraya la necesidad de reforzar las políticas de conservación continuada para preservar un patrimonio estratégico. España llegó a situarse como un referente internacional en el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras viarias gracias a un modelo basado en la planificación y la conservación preventiva, que la compañía considera necesario retomar y consolidar.

MÁS DE CIEN AÑOS DE VIDA ÚTIL CON UN MANTENIMIENTO ADECUADO

Según las estimaciones de la ingeniería, las carreteras están diseñadas para superar los cien años de vida útil si reciben un mantenimiento constante y adecuado. Para ello, resulta clave la conservación preventiva y predictiva, basada en la evaluación periódica de parámetros como la capacidad estructural del pavimento cada dos años, la resistencia al deslizamiento (dos veces al año) o la detección de fisuras (una vez al año).

La compañía reconoce que el Ministerio emplea metodologías rigurosas para evaluar el estado de la red, aunque insiste en la necesidad de reforzar la auscultación técnica mediante sistemas de recogida de datos de alto rendimiento, que permitan conocer con precisión el nivel de deterioro de cada tramo.

El director general de Euroconsult Nuevas Tecnologías, Leonardo Benatov, ha señalado que el Ministerio "avanza en la buena dirección al apostar por una conservación más preventiva", aunque ha recalcado que este esfuerzo debe seguir apoyándose en el rigor técnico, la auscultación sobre el terreno y equipos especializados.