Marcas chinas e internacionales revolucionan el sector del motor en el Salón del Automóvil de Pekin

Salón del Automóvil de Pekin 2026 - Adriano Ferreiro

PEKIN, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las últimas novedades en el mundo del motor en cuanto a tecnología y movilidad electrificada han sido las protagonistas de la última edición del Salón del Automóvil de Pekin, el mayor evento del sector automovilístico a nivel internacional que ha arrancado este fin de semana en la capital del gigante asiático y en el que las compañías chinas e internacionales han desplegado toda su nueva gama de productos pensando en todos sus mercados globales.

Grupo Chery, BYD, Geely o Leapmotor han aprovechado su papel de anfitriones al jugar en su país de origen para desvelar sus grandes novedades para los próximos años, con el lanzamiento de modelos tanto para el mercado chino como a nivel internacional, con la incorporación de las últimas referencias a nivel tecnológico y de propulsión electrificada.

Este es el caso de Grupo Chery, que tiene ya previsto el lanzamiento de más de 20 nuevos modelos hasta 2028, con los que la compañía seguirá apostando por aumentar su presencia en el mercado de vehículos electrificados. El grupo apoyará su crecimiento en los próximos años sobre las novedades de su marca insignia, Omoda & Jaecoo, aunque también confía plenamente en las que están a las puertas de aterrizar en España como Lepas o Exlantix, a las que se sumará posteriormente iCar, con varios modelos híbridos enchufables y 100% eléctricos en el catálogo.

En el caso de la marca Omoda, esta ha presentado oficialmente el nuevo Omoda 4 en el Salón del Automóvil de Pekín 2026, un modelo C-SUV que busca ofrecer un diseño más joven para atraer a este público mediante una propuesta más vanguardista, tecnológica y con mayor conectividad. La compañía ha adelantado que el modelo llegará al mercado español durante el primer trimestre de 2027,

Del mismo modo, BYD ha desvelado en el Salón del Automóvil de Pekín una serie de nuevos modelos, que exhiben sus últimos avances tecnológicos, como el BYD Sealion 08, el buque insignia de la gama SUV que incorporará la Blade Battery de segunda generación de BYD, con carga rápida Flash Charging que permite una carga en 5 minutos del 10 al 70% y del 10 al 97% en 9 minutos.

EL PRIMER ELÉCTRICO DEPORTIVO DE LEAPMOTOR PARA EUROPA

La compañía Leapmotor, del grupo Stellantis, ha presentado nuevos modelos y avances tecnológicos. La compañía ha realizado el debut mundial del B05 Ultra (denominado Lafa5 a nivel global), un coupé deportivo de altas prestaciones destinado exclusivamente al mercado chino. Este modelo incorpora mejoras en aerodinámica, sistemas inteligentes y confort, incluyendo una aceleración de 0 a 100 km/h en aproximadamente cinco segundos, sistemas de masaje en los asientos y una arquitectura tecnológica basada en doble chipset de Qualcomm.

En paralelo, la compañía ha anunciado el lanzamiento en Europa del B05 c-hatchback, su primer vehículo eléctrico deportivo para este mercado. El nuevo modelo combina "diseño emocional, rendimiento dinámico y versatilidad para el uso diario", manteniendo un enfoque en la eficiencia y el confort. Los pedidos del B05 se abrieron el 23 de abril en varios mercados europeos, con un precio de partida de 19.500 euros, incluyendo incentivos.

De su lado, Lynk & Co ha presentado su primer 'concept car' de gran turismo, denominado 'Time to Shine'. El prototipo se presenta como una declaración de intenciones sobre el futuro de la compañía, al combinar una estética deportiva con soluciones técnicas avanzadas. En concreto, la compañía anticipa una configuración con tracción trasera, una disposición 2+2, un chasis inspirado para la conducción más dinámica en circuito y unas cifras que apuntan a una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2 segundos.

El concept car adopta las proporciones características de un vehículo gran turismo, con 4,78 metros de longitud, 2 metros de anchura y 1,33 metros de altura, además de una distancia entre ejes de 2,75 metros, lo que le confiere una postura baja y orientada al rendimiento.

LAS FIRMAS EUROPEAS ENCUENTRAN SU ESPACIO EN EL MERCADO CHINO

No solo las firmas chinas han deslumbrado en el Salón del Automóvil de Pekin, sino que también han tenido presencia las marcas europeas, que han reivindicado su espacio en el frenético e imparable mercado chino, con la presentación de modelos pensados para sus clientes de esta región.

Este año, Peugeot ha regresado al Salón, con una apuesta estratégica centrada en la electrificación, la innovación y el diseño. La compañía ha subrayado que el país asiático actúa como motor de innovación y desarrollo para su futura gama de vehículos. Durante el evento, Peugeot ha presentado su visión de futuro basada en el diseño francés, el placer de conducción y el desarrollo de tecnologías eléctricas avanzadas, en línea con su promesa de marca 'Serious about pleasure'.

Como parte de esta estrategia, la firma ha dado a conocer dos nuevos prototipos que anticipan la evolución de su gama. El primero, Concept 6, representa una nueva generación de grandes berlinas con una silueta que combina elegancia y dinamismo, inspirada en la tradición 'gran turismo' de la marca. Por su parte, el Concept 8 adelanta el futuro de los SUV de gran tamaño de Peugeot, con un diseño enfocado en la eficiencia aerodinámica, una presencia robusta y un enfoque orientado al confort y al placer de conducción.

Por su parte, Audi ha presentado una renovada ofensiva de producto y tecnología adaptada al mercado chino, con el estreno mundial del nuevo Audi E7X, el segundo modelo de serie desarrollado para China por parte de la firma. Este modelo combina la ingeniería característica de Audi con una fuerte integración en el ecosistema digital chino, incluyendo asistentes inteligentes basados en inteligencia artificial y soluciones avanzadas de conectividad.

El nuevo SUV cuenta con una potencia de hasta 500 kW y una autonomía superior a los 750 kilómetros según el ciclo CLTC, además de incorporar sistemas avanzados de asistencia a la conducción y un interior orientado al confort con tecnologías digitales de última generación.

Además, Audi y SAIC han firmado un acuerdo estratégico para el desarrollo de una nueva generación de vehículos, que incluirá la creación de un Centro de Innovación y Tecnología en Shanghái, con el objetivo de acelerar el desarrollo en áreas como la conducción asistida y las experiencias digitales en el vehículo.

Finalmente, el Grupo Volkswagen ha presentado su plan 'En China, para China', su mayor ofensiva de producto en el mercado chino, con el lanzamiento de más de 20 vehículos electrificados en 2026 y una previsión de hasta 50 modelos para 2030, en una apuesta decidida por la movilidad inteligente y la integración de inteligencia artificial (IA).