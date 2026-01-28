Las marcas chinas ya copan el 5% de las nuevas matriculaciones en Europa en 2025

Archivo - Omoda - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las marcas chinas coparon casi un 5% de las nuevas matriculaciones de vehículos en el mercado europeo (que abarca tanto los 27 países miembros de la Unión Europea como Reino Unido, Islandia, Noruega y Suiza), al sumar unas 628.374 unidades vendidas en todo el continente.

SAIC Motor, que comercializa MG, es el grupo con la mayor cuota de mercado dentro de las firmas chinas, con un 2,3% de cuota de mercado a nivel europeo. Este porcentaje es superior en 0,4 puntos porcentuales al de 2024, tras haber matriculado un total de 305.717 vehículos (un 24,9% más que en el año anterior).

A continuación, según las cifras que maneja la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), BYD ha logrado una cuota de mercado del 1,4% en 2025, frente al 0,4% con el que cerró 2024.

En total, la firma china terminó el pasado año con 187.657 vehículos nuevos matriculados en Europa, lo que supone más que triplicar el número de unidades vendidas respecto al año anterior (incremento del 268%).

Por su parte, Omoda & Jaecoo aglutina el 1,01% de las nuevas unidades matriculadas en el mercado europeo en 2025, al sumar un total de 135.000 vehículos, duplicando su cifra respecto a 2024 (con un incremento del 107%).

España, Reino Unido, Italia y Polonia han registrado un crecimiento significativo. Así, por ejemplo, la firma china matriculó 47.087 vehículos en Reino Unido, más de un tercio del total de sus ventas en Europa. En Italia, la compañía ha llegado a multiplicar por seis sus ventas, hasta 15.450 unidades, con un 11,4% de cuota de representación.

LA CUOTA DE LAS CHINAS EN ESPAÑA ES DE MÁS DEL 8%

En lo que se refiere únicamente a España, la cuota de mercado de estas tres marcas chinas fue de entorno al 8,3% del total de vehículos matriculados en el año, que fueron más de 1,4 millones de unidades.

Solo en España, MG ha matriculado 45.163 vehículos, con un crecimiento del 46,78% respecto a 2024, lo que se traduce en que un 14,7% de las ventas de la compañía a nivel europeo se dieron en el mercado español.

España supuso el 13% de las ventas de BYD en Europa y casi el 20% si solamente se contabilizan las matriculaciones dentro de la Unión Europea, tras haber logrado vender 25.552 coches en el mercado español.

De su lado, Omoda & Jaecoo cerró 2025 en España con 23.697 matriculaciones, consolidando su posición como uno de los mercados estratégicos de la marca en Europa. De este volumen, Omoda alcanzó 13.965 unidades, mientras que Jaecoo registró 9.732 matriculaciones.

Si a estas firmas se le suman las matriculaciones de otras compañías del gigante asiático como Leapmotor (con 2.975 unidades vendidas en España), Lynk & Co (1.842), Xpeng (698) o Dongfeng (218), la cuota de mercado de las marcas chinas asciende a casi el 9%, al representar casi 100.000 anotaciones.