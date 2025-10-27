Las marcas japonesas aumentan su producción en septiembre, salvo fuertes caídas de Mitsubishi y Subaru

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las marcas japonesas Toyota, Mazda, Honda, Nissan y Suzuki han elevado su producción mundial en el mes de septiembre, con notables aumentos en algunos de las casas, mientras que Mitsubishi y Subaru han registrado fuertes caídas en el noveno mes del año.

El mes pasado, Toyota produjo 918.146 vehículos. Esto lleva al fabricante de automóviles más grande del mundo a sumar un quinto mes consecutivo de crecimiento, con un aumento interanual del 11% de las unidades ensambladas. En el conjunto del año, Toyota acumula un incremento del 6,3%, sumando más de 7,42 millones de vehículos producidos.

Suzuki también ha experimentado un crecimiento de dos dígitos en su producción mundial, del 19,9% interanual, hasta ensamblar un total de 316.663 unidades en el noveno mes del año. Este dato contrasta con los meses anteriores de 2025 para Suzuki, ya que es la primera vez en ocho meses que logra un aumento de la producción.

A continuación, Honda ha ensamblado 310.275 unidades en septiembre, un 3,8% más que en septiembre de 2024, y Mazda ha registrado un incremento del 3,1%, hasta 107.536 unidades. Esta última, en el acumulado del año, no termina de recuperar las cifras de 2024, de las que se ubica un 4,6% por debajo.

Nissan, por su parte, mantiene casi estable su producción en septiembre, con un incremento del 0,5% respecto al noveno mes del año anterior. En su mercado doméstico, Japón, la producción ha caído un 18,5%, mientras que sube un 0,5% en el resto de mercados.

En el lado contrario, Mitsubishi ha producido un 21,8% menos de vehículos en septiembre, hasta ensamblar tan solo 66.161 unidades. De su lado, Subaru ha registrado su tercer mes consecutivo a la baja, con una caída del 20,5%, y ha producido 68.615 vehículos.