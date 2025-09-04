Más de 100.000 Lexus circulan ya por las carreteras de España: un nuevo hito para la marca japonesa

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lexus ha alcanzado la cifra de 100.000 vehículos en las carreteras españolas desde que llegó al mercado español hace más de dos décadas, lo que refleja su consolidación en el territorio, tal y como ha celebrado la marca de origen japonés esta semana.

El hito adquiere aún mayor relevancia al coincidir con un rasgo diferencial de la marca, puesto que el 100% de los vehículos que comercializa en España son electrificados, ya sea en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica.

En 2025, más del 80% de los nuevos clientes de los grandes SUV de Lexus --como NX o RX-- han optado por versiones híbridas enchufables, confirmando la tendencia del mercado hacia soluciones de mayor autonomía eléctrica y menor impacto medioambiental.

El crecimiento de Lexus en España se apoya en una "sólida" estructura comercial, según destaca la marca, que cuenta con una red de 27 concesionarios con presencia en todos los principales núcleos de población.

"Superar las 100.000 unidades en circulación en España es un hito que habla de la confianza que los clientes depositan en nuestra marca, y de la solidez de nuestra visión de la electrificación, junto con el diseño y la experiencia única que ofrecemos, conecta plenamente con las expectativas del mercado español", ha destacado la directora de Lexus España, Mar Pieltain.

La gama en España incluye híbridos como LM 350h, RX 500h Turbo, ES 300h, UX 300h, NX 350h y el nuevo LBX; modelos 100% eléctricos como el UX 300e y los recientes RZ 300e y RZ 450e; además de híbridos enchufables como el NX 450h+ y el RX 450h+. La gama cuenta, además, con Lexus Relax, un programa que ofrece 1 año de garantía o 15.000 kilómetros renovables hasta 15 años.