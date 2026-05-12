Más de 150 empleados de Ford España apoyan proyectos sociales en Madrid y Valencia

Empleados de Ford España apoyan proyectos sociales en Madrid y Valencia con la 'Vibrant Volunteer Week' - JORGE BRICHETTE. FORD

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Ford España ha celebrado una nueva edición de su 'Vibrant Volunteer Week', una iniciativa europea de la compañía que fomenta el compromiso social de su plantilla. En concreto, entre el 4 y el 9 de mayo, más de 150 empleados de las sedes de Madrid y Valencia han dedicado su jornada laboral a colaborar en proyectos de impacto directo en las comunidades donde la marca opera.

La edición de este año se ha centrado en tres pilares: la inclusión de personas con discapacidad, la mejora de infraestructuras educativas y comunitarias, y el apoyo emocional a niños en situación de enfermedad, como indica la compañía.

En Madrid, la actividad se ha articulado a través de dos colaboraciones. Una de ellas ha sido con la Fundación Lukas, en torno a la movilidad adaptada, que ha permitido a trece voluntarios participar en el proyecto 'Sonrisas sobre Ruedas' en Madrid Río. La jornada consistió en el acompañamiento de jóvenes con parálisis cerebral mediante el uso de bicicletas adaptadas, sumando un total de 50 horas de impacto social.

Además, en apoyo a la infancia, 40 empleados se sumaron en las oficinas de Ford Madrid a la iniciativa de la Fundación Pequeño Deseo, donde se ensamblaron 'Kits de Superhéroes'. Estos materiales de apoyo emocional serán entregados el próximo 13 de mayo, con motivo del Día del Niño Hospitalizado, en el Hospital Gregorio Marañón tras completar 87 horas de labor voluntaria.

Mientras, en la provincia de Valencia, se han celebrado cinco proyectos en diversos municipios. Por ejemplo, en educación se ha llevado a cabo en Burjassot, donde 20 voluntarios colaboraron con AIPC Pandora en la renovación y mejora de las instalaciones del IES Vicent Andrés Estellés, impulsando además el 'Ford Challenge' para involucrar a los alumnos en la mejora de su entorno.

En neurodiversidad se ha llevado a cabo una acción en Picassent, donde un equipo especializado trabajó en el acondicionamiento del nuevo local de la Asociación Divergentes, instalando sistemas informáticos y formando a las familias en el uso de herramientas tecnológicas para personas neurodivergentes; y en mantenimiento de centros, en San Juan de Alicante, un total de quince empleados realizaron labores de bricolaje, jardinería y mecánica de bicicletas en las instalaciones de la Fundación Lukas, garantizando la puesta a punto de sus recursos terapéuticos.

Además, en Cami de la Punta a la Mar se han llevado a cabo acciones en espacios comunitarios, donde 20 voluntarios trabajaron junto a la Asociación El Arca en la adecuación de huertos, cercados e iluminación solar de un espacio comunitario; y por último, 30 empleados replicaron en Valencia la acción de la Fundación Pequeño Deseo para la creación de kits de apoyo infantil.

La 'Vibrant Volunteer Week' transforma el compromiso de los empleados en beneficios tangibles para la sociedad. Según la coordinadora de RSC en Ford España, Rocío Zúñiga, "dedicar tiempo a acompañar a personas con discapacidad nos recuerda que hay situaciones donde realmente podemos marcar una diferencia".