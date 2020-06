Más del 40% de los conductores reconoce haber cogido alguna vez el coche tras consumir alcohol

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 42% de los conductores reconoce haber cogido el coche alguna vez tras haber consumido bebidas alcohólicas, según una encuesta elaborada por el comparador de seguros Acierto.com, que también destaca que las principales causas de los accidentes de tráfico son las distracciones (32%), el exceso de velocidad (22%) y la ingesta de alcohol (21%).

Por todo ello, la compañía ha subrayado que el incremento de los desplazamientos tras el estado de alarma podría disparar el riesgo de accidente. En este sentido, desde Acierto.com han indicado que casi el 78% de los españoles cree que el número anual de fallecidos en carretera es "muy inferior" a la cifra real. De hecho, 2 de cada 5 creen que las víctimas no llegan al millar, cuando en 2018 se alcanzaron los 1.806 fallecidos.

"Por no hablar de los heridos graves con hospitalización, que ese mismo año alcanzaron las 8.935 personas. Además, anualmente los accidentes de tráfico generan entre 20 y 50 millones de traumatismos no mortales y son la primera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años", ha explicado Acierto.com.

En este sentido, la firma ha lamentado el comportamiento "poco prudente" de los conductores, ya que hasta 1 de cada 4 no revisará su coche antes de salir de viaje este verano. Asimismo, en el caso de las revisiones estipuladas por el fabricante, el 40% de los encuestados admite no pasarlas y cerca del 60% no cambia los neumáticos a tiempo.

Por todo ello, Acierto.com recomienda que antes de salir de viaje se comprueben los niveles de los líquidos del vehículo, como el refrigerante, el aceite y el del limpiaparabrisas. También es necesario comprobar, entre otros elementos, el estado de la batería, los filtros del aire, las luces y los amortiguadores.