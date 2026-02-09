Más de la mitad de los coches que circulan en España son 'hackeables', según Lazarus Technology

Archivo - Hacker - Sina Schuldt/dpa - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los coches que circulan por las carreteras españolas son vulnerables ante posibles ciberataques, según Lazarus Technology, experto en ciberseguridad y análisis forense, a partir de datos de Anfac y de la DGT.

Esto supone que, del parque total de 29 millones de turismos, aproximadamente 15 millones cuentan con algún tipo de sistema de conectividad y de digitalización, desde Bluetooth y aplicaciones móviles hasta arranque sin llave, telemetría o servicios de localización, dispositivos y tecnologías que son utilizados por los ciberdelincuentes como vía de entrada para manipular el coche.

Esta creciente conectividad de los automóviles ha ampliado la exposición frente a posibles ciberataques. De hecho, en 2025 se registró un aumento de casi el 40% de incidentes en los que los coches fueron bloqueados o manipulados de manera remota, muchas veces sin que el propietario advirtiera daños físicos.

Los ataques más habituales, según Lazarus, incluyen la inmovilización del vehículo, la imposibilidad de abrir o cerrar puertas, la modificación de códigos y credenciales asociadas al coche y la alteración de parámetros electrónicos. En muchos casos, los cibercriminales no buscan robar el vehículo, sino extorsionar a su propietario mediante un "secuestro digital", pidiendo un pago económico a cambio de desbloquear el coche.

A pesar de esta situación, en el sector asegurador no existen pólizas independientes para ciberriesgos en vehículos particulares, aunque cada vez se incorporan más coberturas adicionales o servicios específicos dentro de las pólizas tradicionales.

Ahora bien, el progresivo aumento de coches conectados está obligando a las aseguradoras a analizar nuevos escenarios de siniestro, redefinir coberturas y apoyarse en análisis forense digital para determinar causas y responsabilidades.

LA CONECTIVIDAD SE HA VUELTO ESTÁNDAR EN EL AUTOMÓVIL

El fenómeno de la conectividad en los automóviles no es algo nuevo ni tampoco exclusivo de los vehículos de alta gama, sino que se ha estandarizado en casi todos los modelos nuevos, incluidos los más económicos. De hecho, la integración del sistema de conectividad por bluetooth, una tecnología inalámbrica de corto alcance que conecta el smartphone al sistema multimedia del vehículo, comenzó a principios de la década de 2000, mientras que en 2010 apareció en Europa el primer vehículo con acceso a Internet mediante un módem integrado.

En este escenario, los coches eléctricos presentan un riesgo adicional. De hecho, un ciberdelincuente puede interferir en el proceso de recarga mediante la app del vehículo, la gestión del sistema de carga o la comunicación con el punto de recarga. Esto no implica cortar físicamente la corriente, sino impedir que el sistema autorice o complete la carga, dejando el vehículo inutilizable hasta que el propietario vuelve a recuperar el control.

"Se espera que a corto y medio plazo los ataques a vehículos conectados aumenten a medida que su dependencia del software y de la conectividad con servicios en la nube se intensifique. Por ello, desde Lazarus consideramos necesario que tanto los usuarios particulares como las empresas puedan proteger sus vehículos manteniendo los sistemas actualizados, utilizando contraseñas seguras y revisando las alertas de seguridad emitidas por los fabricantes", ha apuntado el director tecnológico de Lazarus, Juan Manuel Martínez Alcalá.