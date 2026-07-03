Las matriculaciones en Alemania suben un 5,8% hasta junio, por encima de 1,4 millones de unidades

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MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos nuevos en Alemania aumentaron un 5,8% en el primer semestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, hasta sumar un total de 1.484.393 unidades, según la información publicada este viernes.

Solo en junio de 2026 se matricularon 296.378 turismos, lo que supone un aumento del 15,7% con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las matriculaciones de vehículos comerciales aumentaron un 9,4%.

Por tipos de propulsión, se registraron 84.057 vehículos eléctricos en junio, un aumento del 78,2% en comparación con el mismo mes del año pasado. Su cuota de mercado fue del 28,4%. En el primer semestre de 2026, este tipo de vehículo experimentó un aumento del 48% en comparación con el mismo período del año pasado.

De su lado, en junio se equiparon 115.527 coches nuevos con propulsión híbrida. Esto supuso un aumento del 16,8% con respecto al mismo mes del año pasado, lo que representa una cuota de mercado del 39%.

De estos híbridos, 32.212 eran híbridos enchufables. Los híbridos enchufables experimentaron un aumento del 25,8%, lo que representa el 10,9% de los nuevos registros. En lo que va de año, los híbridos han aumentado un 9,8%, y los híbridos enchufables un 17,9%.

Los nuevos registros de turismos de gasolina disminuyeron un 16,8% en junio, manteniéndose su cuota de mercado en el 20,5%. Las matriculaciones de coches diésel nuevos disminuyeron un 5,1%, lo que representa una cuota de mercado del 11,4%.

En el caso de los coches de gasolina, el descenso tras los primeros seis meses fue del 18,2%, mientras que los coches diésel experimentaron una disminución del 8,6%.

COMPORTAMIENTO DISPAR DE LAS FIRMAS ALEMANAS

Las marcas alemanas BMW (+18,6%) y Audi (+17,1%) registraron aumentos de matriculaciones de dos dígitos en junio, mientras que Mercedes (+5,9%/8,0%) y Volkswagen (+5,9%/17,2%) también mostraron cifras de matriculaciones positivas en junio. De su lado, las matriculaciones de coches nuevos disminuyeron para Opel (-14,8%) y Porsche (-3,6%).

También se observaron resultados positivos entre las marcas importadas de mayor volumen. Tesla logró el aumento más significativo en nuevas matriculaciones en junio, con un aumento del 317,6%, lo que representa una cuota de mercado del 2,6%. BYD le siguió con un aumento de matriculaciones del 273,7% lo que representa el 2,1% de las nuevas matriculaciones.

También lograron aumentos de dos dígitos Seat (+31,0%), Renault (+30,8%), Skoda (+23,5%), Dacia (+22,1%/3,2%), Fiat (+20,5%/2,2%) y Kia (+16,9%) en el sexto mes del año.

En el primer semestre del año, BYD (+315,2%) y Tesla (+224,6%) registraron el mayor crecimiento. Skoda tuvo la mayor cuota de mercado tanto en junio como en el primer semestre (8,4%/8,6%).