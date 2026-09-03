Las matriculaciones de autocaravanas y campers crecen un 14,1% en agosto, hasta 356 unidades

Autocaravanas estacionadas en Gallarta, en Abanto Zierbena (Bizkaia) - AYTO. ABANTO

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de autocaravanas y campers nuevas crecieron un 14,1% en agosto respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 356 unidades, según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

En concreto, en el último mes se comercializaron un total de 174 unidades de autocaravanas con un progreso del 17,6% en términos interanuales, mientras que las campers obtuvieron el avance más significativo del mes (+42%) tras realizarse 125 ventas. Las urban van retrocedieron sus cifras en un 25%, tras anotarse 57 transacciones.

En lo relativo al perfil del comprador de autocaravanas y campers nuevos, las matriculaciones a nombre de clientes particulares aumentaron significativamente, un 14%, al pasar de 302 a 356 unidades. En contraste, las matriculaciones destinadas al canal de alquiler aumentaron de 40 a 54 unidades, aunque la actividad general de vehículos destinados al alquiler continua al alza en todo el país.

Por último, el mercado de ocasión ratifica su buena salud aumentando un 16,2% el mercado de segunda mano de autocaravanas y campers, pasando de 1.565 en agosto de 2025 a 1.818 el mes pasado. Las ventas de caravanas de ocasión se mantuvieron estables pasando de 458 en agosto de 2025 a 455 el mes pasado (-0,6%).