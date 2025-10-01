Las matriculaciones de coches suben un 16,4% en septiembre, hasta 85.167 unidades

El mercado español suma más de un año al alza y los modelos electrificados ya suponen casi una de cada cuatro ventas

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España alcanzaron las 85.167 unidades en septiembre, lo que equivale a un incremento del 16,4% respecto al mismo mes de 2024, enlazando otro mes en positivo.

Asimismo, en el acumulado del año se registraron un total de 854.658 vehículos vendidos, lo que representa un incremento del 14,8% respecto al mismo período del año anterior, según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) publicados este miércoles.

El buen ritmo de las ventas de electrificados está empujando el mercado total que, por primera vez en un mes, registra un volumen superior a las registradas previamente a la pandemia, superando las 81.746 unidades vendidas en septiembre de 2019.

Si bien la cifra hasta septiembre de 2025 es un 14,6% mejor que la del año pasado, esta es todavía un 11,5% inferior a la de 2019, periodo previo a la pandemia.

Por canales, los clientes particulares adquirieron 45.566 turismos y todoterrenos en septiembre, un 24,4% más en términos interanuales, mientras que las empresas matricularon 36.441 unidades en el noveno mes del año (+14,8%). De su lado, las firmas de 'rent a car' adquirieron 3.160 unidades en el mercado nacional en septiembre, lo que supone una caída del 33,8% en valores interanuales.

En el sumatorio de lo que va de año, el canal de particulares creció un 19,7% en matriculaciones, hasta las 388.710 unidades, mientras que el de empresas lo hizo un 12,3%, hasta las 295.767 unidades. Los 'rent a car', por su parte, matricularon 170.181 turismos, lo que significa un 8,6% más interanual.

Por otro lado, el 'renting' matriculó en septiembre de este año 27.467 turismos, un 11,9% más sobre el año pasado. En lo que va de año, el renting sube un 3,3%, con 257.583 registros hasta el momento.

Además, las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros alcanzaron en agosto las 15.161 unidades, lo que supone un alza del 18,2% respecto al mismo mes del año pasado. En el total del año crecen un 13,2%, hasta las 138.242 unidades.

Por tipología, los derivados, furgonetas y 'pickup' aumentaron un 16,6% interanual en el noveno mes de 2025, hasta las 8.183 unidades. Mientras, los furgones y camiones con chasis ligeros lograron en septiembre las 6.978 matriculaciones, un ascenso del 20,1% en valores interanuales.

En la suma de los nueve primeros meses del año, los derivados, furgonetas y 'pickup' crecieron un 13,5%, hasta las 72.491 unidades y los furgones y camiones con chasis ligeros crecen hasta el momento un 12,8%, hasta las 65.751 unidades.

Mientras, en el mes de septiembre, los vehículos industriales registraron un incremento del 22,8% interanual con 2.745 unidades, mientras que los autobuses, autocares y microbuses, con 827 ventas al noveno mes de 2025, tuvieron un aumento del 4,9%.

Hasta septiembre las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses caen un 7,7%, con un total 24.227 unidades, de las cuales 20.927 pertenecen a los vehículos industriales (-7,9%) y 3.300 a autobuses, autocares y microbuses (-6,7%).

EL 24% DE LAS VENTAS FUERON VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS

En el total del mes, los electrificados (BEV+PHEV) suponen casi una de cada cuatro ventas (el 24%) y con un total de 20.479 comercializaciones consiguen un crecimiento del 97%. En el total del año ya suman 158.744 ventas de eléctricos puros e híbridos enchufables, un 98% más que en el año anterior. En este año ya representan el 18,6% del mercado, 8 puntos porcentuales más que en 2024.

Por último, las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en septiembre bajan hasta los 97,3 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 13,7% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2024. En el acumulado de 2025, las emisiones medias se sitúan en 105,1 gramos, un 10,3% menos que en el mismo periodo de 2024.

UN AÑO DE CRECIMIENTO CONSECUTIVO DEL MERCADO ESPAÑOL

Con los resultados de septiembre, el mercado nacional consigue más de un año consecutivo en pleno crecimiento. Desde Anfac, valoran positivamente estos resultados y el avance de la electrificación en el parque de vehículos.

"Septiembre ha sido el primer mes desde la pandemia en el que las ventas totales superan las cifras del mismo mes de 2019. Es un excelente dato, al que se suma que en los últimos meses las ventas de turismos con enchufe crecen en cuota y se consolidan en el acumulado en torno al 20%. Estos datos positivos nos hacen prever que estaremos por encima de los 1,1 millones de turismos vendidos a final del ejercicio", ha subrayado el director de comunicación de Anfac, Félix García.

De su lado, el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, ha valorado que el mercado se está comportando de una forma "más dinámica de lo esperado" hasta septiembre, cimentado principalmente en el "gran esfuerzo promocional" que están haciendo marcas y concesionarios

Mientras, la directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, ha destacado que las matriculaciones mantienen en septiembre su incremento. "Mantener este buen tono pasa por destinar fondos a los planes de estímulo y distribuirlos en forma de ayudas directas que permitan a los consumidores llevarse el incentivo aplicado en la factura. Es urgente poner en marcha medidas eficaces para evitar el estancamiento del mercado de cara a la recta final de año", ha añadido.