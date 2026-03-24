Archivo - Las matriculaciones de coches en la UE caen un 1,2% hasta febrero al venderse 1,66 millones de unidades - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos nuevos en la Unión Europea (UE) marcaron un descenso del 1,2% en las entregas en los dos primeros meses de este año tras haberse comercializado 1,66 millones de vehículos, lo que marca un inicio de 2026 en descenso para la automoción --todavía sin contabilizarse los efectos de la guerra de Estados Unidos e Irán--, según los datos divulgados este martes por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

No obstante, en el pasado mes de febrero, las ventas ascendieron un 1,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta las 865.437 unidades.

LOS VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS ROZAN CASI LAS 500.000 VENTAS EN DOS MESES

Los coches eléctricos (BEV) representaron hasta febrero el 18,8% del mercado en los 27 países miembros de la UE, lo que supone un alza del 15,2% con respecto al año anterior. En concreto, se matricularon 312.369 coches eléctricos nuevos y la patronal destaca los fuertes rendimientos tanto de Francia y Alemania en el mercado europeo tras consolidar crecimientos del 38,5% y del 26,3%, respectivamente.

Por otro lado, los vehículos híbridos enchufables (PHEV) siguen mostrando cada vez más atractivo en Europa y acumulan el 9,8% de las entregas hasta el mes de febrero (+2,4% más sobre 2025) con 162.751 unidades unidades. La patronal continental manifiesta que estos datos se deben al incremento de las ventas en mercados clave como Italia (+116,1%), España (+71,5%) y Alemania (+23,8%).

Así, en el sumatorio de enero y febrero, en la Unión Europea se han registrado 475.120 operaciones de venta de vehículos eléctrificados (eléctricos + híbridos enchufables), logrando el 28,6% de las ventas, es decir, casi tres de cada diez modelos vendidos han sido bajo estas propulsiones en solo dos meses. En solo un año, la suma de coches BEV + PHEV ha crecido seis puntos porcentuales.

Mientras, las anotaciones de vehículos híbridos eléctricos (HEV) acapararon el 38,7% del mercado, manteniéndose como la opción más deseada por los conductores de la UE. Hasta el mes de febrero, se han comercializado más de 600.000 unidades de este tipo de propulsión (644.379 modelos), un 3,4% más en términos interanuales.

Por su parte, las matriculaciones de vehículos de gasolina cayeron un 28,2%, con descensos en todos los mercados principales. Francia experimentó la caída más pronunciada, con un desplome del 48,9% en las matriculaciones, seguida de Alemania (-29,9%), Italia (-25,5%) y España (-22,5%).

Por su parte, la cuota de mercado combinada de los coches de gasolina y diesel descendió al 30,6%, frente al 38,7 % del mismo periodo de 2025. Hasta el mes de febrero se han comercializado 374.774 vehículos de gasolina (-6,5% menos) quedándose con un 22,5% del mix. Por su parte, se han totalizado 134.870 modelos diesel, lo que se corresponde con el 8,1% de participación (-1,6% sobre finales de febrero de 2025).

En total, la cuota de mercado de los vehículos propulsados por gasolina o diésel cayó al 30,1%, frente al 39,5% de enero de 2025.