Las matriculaciones crecen un 11,7% en Italia en el mes de abril, hasta superar las 156.000 unidades

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MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones en Italia han crecido un 11,7% en abril respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar 156.348 unidades en el cuarto mes del año, según las cifras divulgadas por la Unión Nacional de representantes extranjeros de vehículos de motor de Italia (Unrae, por su siglas en italiano).

En el acumulado del año, el parque automovilístico italiano ha sumado 645.304 nuevos vehículos, un 9,9% más de unidades que en los cuatro primeros meses del año anterior.

Por tipos de propulsión, los modelos híbridos representaron casi el 50% del total de las nuevas matriculaciones en abril, hasta alcanzar un total de 76.808 registros. A continuación se situaron los modelos de gasolina, que llegaron a 31.850 unidades, un 16,6% menos que en abril del año anterior.

Los híbridos enchufables fueron la tercera fuente de energía más escogida por los conductores italianos, hasta sumar 14.184 nuevas unidades matriculadas, un 75,3% más que en abril de 2025. Le siguen de cerca las nuevas matriculaciones de vehículos 100% eléctricos, que sumaron 13.238 unidades, casi el doble que en el cuarto mes del año anterior.

En el acumulado del año, se repite el reparto de nuevas matriculaciones por tipos de propulsión, también con los modelos híbridos con el mayor número de matriculaciones (327.491 unidades, un 24,5% más), y caídas tanto en las anotaciones de diesel como de gasolina (del 24,3% y 18%, respectivamente).

En tercera y cuarta posición se han situado los vehículos híbridos enchufables (PHEV) y los modelos 100% eléctricos (BEV), con un total de 57.207 y 51.399 registros, un 109,4% y un 72,8% más de matriculaciones que en los cuatro primeros meses de 2025, respectivamente.

Por marcas, Fiat se ha coronado de nuevo como la firma más vendida en abril, con 16.009 nuevas unidades matriculadas y una cuota de mercado del 10,31%). Por detrás, completan el 'top 5' de nuevas matriculaciones Toyota y Volkswagen (ambas por encima de las 11.000 matriculaciones), Peugeot (8.168 unidades, un 7,54% menos que en abril de 2025) y Renault (7.257 registros).

Las marcas chinas como BYD u Omoda & Jaecoo han multiplicado por dos y por cuatro sus matriculaciones en el mes de abril en términos interanuales, hastas sumar 4.572 y 3.857 nuevos vehículos al mercado automovilístico italiano, respectivamente.