Las matriculaciones en Italia crecen un 9,7% en el primer semestre del año, hasta 946.027 unidades

Fiat 600 - FIAT

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones en Italia han alcanzado las 946.027 unidades en el primer semestre, lo que supone un incremento del 9,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según las cifras divulgadas por la Unión Nacional de representantes extranjeros de vehículos de motor de Italia (Unrae, por sus siglas en italiano).

A su vez, solo en junio, el mercado automovilístico italiano ha sumado 148.124 nuevos registros, un 11% más que en el mismo mes del año anterior.

Por tipos de propulsión, los modelos híbridos han sido los más matriculados en el semestre, con 470.474 anotaciones, un 23,1% más que en el mismo periodo del año anterior. A continuación se han situado las matriculaciones de vehículos de gasolina, con 186.074 registros, un 17,1% menos.

En tercer lugar, el mercado italiano ha alcanzado las 85.215 matriculaciones de híbridos enchufables, con un incremento interanual del 85% y una cuota de mercado del 9%, frente al 5,3% del año anterior.

Los vehículos 100% eléctricos, con 79.613 anotaciones, han crecido un 77,5% interanual en el primer semestre, hasta sumar una cuota del 8,4% (frente al 5,2% de los primeros seis meses de 2025). Finalmente, las matriculaciones de diésel han caído un 25,6%.

Solo en junio, las matriculaciones de híbridos han crecido un 17,9% interanual, mientras que las matriculaciones de híbridos enchufables y las de vehículos 100% eléctricos se han elevado un 61,9% y 87,1%, respectivamente.

FIAT, LA MARCA MÁS VENDIDA

Por marcas, Fiat ha sido la más vendida en el mercado transalpino en el primer semestre, tras alcanzar 106.693 registros en los seis primeros meses del año, con una cuota de mercado que supera el 11%. Solo en junio, las matriculaciones de la marca italiana han crecido más de un 27%.

En segundo y tercer lugar se sitúan, en una reñida batalla, Volkswagen y Toyota, con 64.968 y 63.232 matriculaciones, respectivamente. Dacia y Peugeot, con 49.136 y 45.648 registros en el semestre, completan el 'top 5' de mayo.

De su lado, MG ha sido la marca china más matriculada en el mercado italiano, con un crecimiento interanual superior al 6,37%. De su lado, BYD ha triplicado sus matriculaciones desde el primer semestre de 2025 y Omoda & Jaecoo las ha multiplicado por cuatro, con cuotas de mercado del 3,15% y 2,23%, respectivamente.