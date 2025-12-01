Las matriculaciones de motos y vehículos ligeros aumentan un 12,2% en noviembre, hasta 20.809 unidades

Archivo - Motos - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró noviembre de 2025 con un total de 20.809 registros, lo que implica un crecimiento del 12,2% respecto a noviembre 2024.

En el acumulado, el sector crece un 10,3%, con un total de 246.346 unidades registradas, según los datos divulgados este lunes por la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor).

El mercado de las motocicletas cerró el pasado mes de noviembre con un total de 18.189 matriculaciones, lo que supone un incremento del 9,2% respecto al mismo periodo de 2024. Por tipo de uso, el escúter creció un 16% (8.953 unidades), la motocicleta de carretera lo hizo en un 15% (8.623 unidades) y la de campo registró una caída del 56,4% (hasta 597 anotaciones).

Por canales de distribución, el particular es el único que registró crecimiento en noviembre, con un incremento del 20,4% (16.265 registros). El de empresa cerró con una caída del 37,3% (1.803 unidades) y el de alquiler con un descenso del 57% (121 unidades). En el acumulado, las motocicletas crecen un 11,5%, con 223.163 registros.

Los ciclomotores, con 1.483 unidades registradas, crecieron un 56,4% en el mes de noviembre. Este crecimiento se debe fundamentalmente al canal particular, que creció un 20,4% (890 unidades) y al de alquiler que, con 548 unidades registradas debido a varias flotas, cerró noviembre en un 1.237%. De enero a noviembre, los ciclomotores se mantienen estables con un ligero crecimiento del 0,2%, acumulando 11.897 unidades registradas.

En cuanto al resto de mercados de vehículos de la categoría L, todos cerraron noviembre en positivo. Los cuatriciclos pesados y ligeros cerraron en positivo noviembre, con un incremento del 20% (480 unidades) y del 5% (340 unidades), respectivamente. Por su parte, los triciclos crecieron un 44,7% (317 unidades).

En lo que respecta al conjunto del sector por comunidades autónomas, el mayor crecimiento lo experimentaron Ceuta y Melilla (+76%), La Rioja (+63,3%) y Cantabria (+44%). El ránking por unidades matriculadas lo lideraron Cataluña (4.890 unidades), Andalucía (4.811) y la Comunidad Valenciana (2.619).

"Un mes más, los datos del sector de la moto y los vehículos ligeros vuelven a ser positivos, confirmándose que son cada vez más los ciudadanos que ven en estos vehículos una respuesta a la movilidad actual", ha destacado el secretario general de Anesdor, José María Riaño.