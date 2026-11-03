Las matriculaciones de motos y vehículos ligeros aumentan un 5% en octubre

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MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró octubre con un incremento del 5%, hasta alcanzar las 27.936 unidades, lo que le permite sumar su décimo mes consecutivo en positivo, con un alza del 19,4% en el acumulado del año, con un total de 269.297 registros.

El crecimiento de octubre es más moderado que el de los meses anteriores, en buena medida porque la comparación se realiza frente a octubre de 2025, el mejor octubre de la historia del mercado. "Más que de un cambio de tendencia, hablamos de una normalización tras varios meses de crecimientos extraordinariamente intensos", ha apuntado el secretario general de Anesdor, José María Riaño.

El scooter, que concentra este mes el 53,9% del mercado, volvió a ser el principal motor del crecimiento, con una subida del 14,2% y 15.046 unidades matriculadas, con el segmento de 125cc como principal impulsor (+19,8%), apoyado en la renovación de la oferta y la llegada de nuevos modelos.

La motocicleta, por su parte, cayó un 7,7%, con descensos en los segmentos de carretera, y los ciclomotores retrocedieron un 0,4%. De su lado, los triciclos registraron una subida del 49,6%. Los microcoches y microvans, por su parte, avanzaron un 31,2%, y el segmento de Utility & Powersport (quad, ATV, buggy) creció un 8,9%.

Por canales de venta, el canal particular creció un 6,7% frente a octubre del año pasado y sigue aglutinando la mayor parte del volumen del sector (91%). El alquiler (RAB) cayó un 33,5%, mientras que el canal de empresa retrocedió un 6,8%.

Por regiones, Cantabria (23,5%), Aragón (23,1%) y La Rioja (20%) lideraron los incrementos en octubre. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana se mantuvieron como los mercados de mayor volumen.