Las matriculaciones de motos y vehículos ligeros suben un 19% en octubre

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró octubre de 2025 con un total de 26.575 registros, lo que implica un crecimiento del 19% respecto a octubre 2024, mientras que en el acumulado, el sector crece un 10,1%, con un total de 225.459 unidades registradas.

El mercado de las motocicletas cerró el pasado mes de octubre con un total de 24.008 matriculaciones, lo que supone un incremento del 21% respecto al mismo periodo de 2024.

Por tipo de uso, el escúter creció un 29,6% (13.170 unidades), la motocicleta de carretera lo hizo en un 16% (10.194 unidades) y la de campo registró una caída del 32% (625 unidades).

Por canales de distribución, el particular creció un 24% (21.748 unidades), el de empresa lo hizo en un 4% (2.046 unidades) y el de alquiler cayó un 40,2% (214 unidades). En el acumulado, las motocicletas crecen un 12% con 204.953 registros.

Por su parte, los ciclomotores, con 1.335 unidades registradas, crecieron un 13% en el mes de octubre. El canal particular creció un 3,8% (1.115 unidades) el de empresa lo hizo en un 40% (102) y el alquiler lo hizo en un 210,5% (118). De enero a octubre, los ciclomotores acumulan una caída del 5% con 10.409 matriculaciones.

En cuanto al resto de mercados de vehículos de la categoría L, los cuatriciclos pesados y ligeros cerraron en positivo octubre con un incremento del 21,4% (641 unidades) y del 1,1% (365 unidades) respectivamente. Los triciclos cerraron el mes en negativo con una caída del 37% (226 unidades).

En lo que respecta al conjunto del sector por Comunidades Autónomas, el mayor crecimiento lo experimentaron Asturias (+55,1%), País Vasco (+33%) y Cantabria (+31%). El ránking por unidades matriculadas lo lideraron Andalucía (6.164 unidades), Cataluña (6.159 unidades) y la Comunidad de Madrid (3.082 unidades).

Para el secretario general de Anesdor, José María Riaño, el sector de la moto y el vehículo ligero muestra un mes más datos positivos, superando en lo que va de año las 225.000 unidades.

"Estos datos reflejan que son cada vez más los usuarios que eligen este modo de transporte beneficiándose de todas las ventajas que aporta la moto en una movilidad más eficiente y sostenible", ha resaltado.