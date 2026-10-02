Las matriculaciones de motos y vehículos ligeros suben un 21,3% hasta septiembre, con 241.361 unidades

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MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector de la moto y los vehículos ligeros ha matriculado 241.361 unidades en los nueve primeros meses del año, con un alza del 21,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según las cifras divulgadas por Anesdor.

A su vez, solo en septiembre, se ha registrado un incremento del 21,9%, hasta alcanzar las 30.696 unidades, sumando un nuevo mes en positivo para la categoría L (vehículos ligeros de dos, tres y cuatro ruedas, lo que abarca desde ciclomotores y motocicletas hasta triciclos y cuadriciclos -como quads o microcoches-.

El scooter, que concentra este mes el 55,9% del mercado, volvió a ser el principal motor del crecimiento en número de unidades, al cerrar septiembre con una subida del 27,9% y 17.146 unidades matriculadas. La motocicleta también evolucionó de forma positiva, con un incremento del 13,7%, mientras que los ciclomotores avanzaron un 6,2%.

Los triciclos registraron la mayor subida del mes, con un alza del 43,2%. Los microcoches y microvans, por su parte, avanzaron un 38,3%, y el segmento de Utility & Powersport (quad, ATV, buggy) prolonga su buena racha con un crecimiento del 34,1%.

Por canales, el canal particular creció un 22,8% frente a septiembre del año pasado y sigue aglutinando la mayor parte del volumen del sector (91%). El alquiler (RAB) subió un 33,5%, mientras que el canal de empresa avanzó un 12,2%.

Por regiones, Navarra (43,7%), Aragón (40,1%) y Cantabria (38,2%) lideraron los incrementos en septiembre. Las 17 comunidades autónomas cerraron el mes en positivo, con Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana como los mercados de mayor volumen.

"Asistimos a un cambio estructural en la movilidad, en el que la moto y los vehículos ligeros ganan presencia mes tras mes. En un momento de inflación, tipos al alza, y con el combustible cada vez más caro son las opciones más económicas, tanto por consumo como por precio de compra, lo que hace que nuestros vehículos se resientan menos e incluso que muchos ciudadanos se decanten por ellos", ha resaltado el secretario general de Anesdor, José María Riaño.